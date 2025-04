El impacto de las elecciones en la juventud ecuatoriana: una conversación urgente

miércoles, abril 9, 2025

¿Por qué el 70% de los jóvenes no se sienten representados por ningún partido político? En el foro “El impacto de las elecciones en la juventud”, académicos, estudiantes y expertos analizaron con profundidad las causas del desencanto, el papel de las redes sociales, y el futuro democrático del Ecuador. Un llamado urgente al voto consciente y al liderazgo juvenil.

Tiempo de lectura: 4 minutos

El pasado lunes 6 de abril se llevó a cabo el foro “El impacto de las elecciones en la juventud”, un espacio convocado por Dialoguemos.ec, con el respaldo de instituciones académicas y sociales comprometidas con el fortalecimiento de la democracia.

Realizado en el Edificio de las Cámaras, en la ciudad de Quito, el evento reunió a estudiantes universitarios, docentes, analistas y medios de comunicación para reflexionar, desde distintas perspectivas, sobre el papel que cumple la juventud en los procesos electorales, y sobre los desafíos que enfrenta el país para construir una cultura democrática sólida, crítica e inclusiva.

Este foro forma parte del esfuerzo permanente de DIALOGUEMOS por proyectar el pensamiento crítico desde las aulas universitarias hacia la ciudadanía, y por fomentar el diálogo como herramienta de transformación social.

Durante la apertura del foro dimos la bienvenida a los asistentes con un mensaje que combinó la memoria institucional de DIALOGUEMOS con una visión de futuro. Recordamos que DIALOGUEMOS nació hace más de ocho años, impulsado por un grupo de periodistas y académicos que, tras el cierre del Diario HOY, decidieron construir un espacio independiente de reflexión crítica y análisis riguroso.

También resaltamos que el foro buscaba escuchar lo que la juventud piensa, siente y espera del país, y destacamos el contexto crucial en el que se desarrolló: a pocos días de concluir un proceso electoral decisivo, con un tercio del padrón conformado por jóvenes de entre 16 y 29 años, y en medio de un creciente desinterés hacia la política.

“La democracia se debilita cuando los jóvenes no creen en ella”.

Con esta frase, invitamos a los presentes, como en este artículo a nuestros lectores, a usar el foro, sus conclusiones y sus posteriores debates, como un espacio de construcción colectiva, y llamamos al intercambio de ideas para desterrar el odio, fortalecer el pensamiento crítico y abrir caminos de participación responsable.

Y concluimos: “La juventud no puede ser espectadora del país que otros decidan. Tiene que ser protagonista del país que quiere construir”.

Con estas palabras, dimos inicio a un foro que abordó con profundidad, claridad y pluralidad de enfoques, el papel de las nuevas generaciones en el futuro democrático del Ecuador.

Intervención de Saudia Levoyer

La reconocida periodista, académica y analista política Saudia Levoyer, doctora en Comunicación e Información Contemporánea, desarrolló una intervención centrada en el análisis de la desafección juvenil frente a los procesos electorales.

Saudia presentó unos datos alarmantes: la mayoría de los jóvenes ecuatorianos, incluso aquellos en edad de votar, no solo se sienten excluidos de la política, sino profundamente decepcionados de ella. No creen en los partidos, no confían en los líderes, y no encuentran en las propuestas políticas un reflejo de sus aspiraciones.

Explicó que esto no es apatía y pasividad, sino una forma de protesta silenciosa: los jóvenes sí están interesados en los problemas sociales, pero no ven a la política tradicional como el camino para resolverlos.

También advirtió sobre el riesgo de que esta brecha se convierta en un círculo vicioso: “Si los jóvenes no votan, los políticos no los consideran. Si los políticos no los consideran, los jóvenes se alejan aún más”.

Propuso reformar los sistemas de representación, fomentar el liderazgo joven y fortalecer la educación política desde edades tempranas.

Intervención de Jorge Imbaquingo

Jorge Imbaquingo, periodista y sociólogo, experto en convergencia digital para salas de redacción y en periodismo de investigación, abordó la participación juvenil desde una mirada estructural. Su ponencia giró en torno a la pregunta: ¿Por qué los jóvenes se alejan de la política tradicional, pero no necesariamente del interés público?

Explicó que la juventud vive en un contexto de inestabilidad, inseguridad y desigualdad, lo cual genera una percepción de desamparo frente al Estado. En ese escenario, el voto deja de sentirse como una herramienta de transformación.

Habló de un “modelo de democracia desilusionante”, pero también destacó formas emergentes de activismo juvenil en colectivos, redes sociales y movimientos independientes. Su planteamiento: “La juventud no está desconectada de la realidad. Está desconectada del sistema político formal que no sabe cómo acercarse a ella”.

Propuso democratizar la información, reformar los mecanismos de participación y adaptar el lenguaje político a los códigos juveniles.

Intervención de Gabriel Galán

El Doctor Gabriel Galán, abogado, Phd y Máster en Derecho Civil, especialista en educación cívica y tecnología, habló sobre la influencia del entorno digital en la formación política de los jóvenes.

Señaló que las redes sociales no deben ser vistas como amenazas, sino como escenarios inevitables de disputa política. Pero advirtió sobre los riesgos de esto: sobrecarga de información, discursos violentos y manipulación emocional.

Afirmó categóricamente: “No basta con estar conectados. Hay que formar pensamiento crítico. Un joven con WiFi, pero sin criterio, es igual de vulnerable que uno sin voz”.

Planteó la necesidad de la alfabetización mediática desde el colegio, el fomento del pensamiento crítico y la producción de contenidos públicos con lenguaje juvenil.

Preguntas del público

Durante la ronda de preguntas, los asistentes plantearon inquietudes sobre la representación juvenil, el desencanto con los candidatos y el papel del voto.

Una estudiante preguntó: “¿Y si no creo en ninguno, debo votar igual? ¿O debo votar nulo?”. Los panelistas coincidieron en que el voto, incluso el nulo o blanco, puede ser una herramienta de expresión política si nace de una reflexión consciente.

Conclusiones

La moderadora, Sofía Cordero, resumió las coincidencias entre los panelistas: los jóvenes no son apáticos, la política necesita reinventarse, y la formación cívica debe comenzar temprano.

El foro concluyó con un llamado a la participación crítica, al diálogo sin fanatismos, y a la construcción de una democracia más representativa e inclusiva con los jóvenes.

El foro “El impacto de las elecciones en la juventud ecuatoriana” fue, sobre todo, una señal de alerta y una semilla de esperanza.

Una alerta, porque la desconexión entre los jóvenes y el sistema electoral no puede seguir ignorándose. Y una esperanza, porque quedó claro que hay una generación lista para cuestionar, para proponer y para construir un país más justo desde la palabra y el voto.

DIALOGUEMOS.EC reafirma así su compromiso con el pensamiento libre, el análisis riguroso y el diálogo como herramienta de transformación. Porque solo escuchando a la juventud podemos imaginar el Ecuador que merecemos.