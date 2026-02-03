LOADING

La oficialista Laura Fernández gana las elecciones en Costa Rica en primera vuelta

Redacción
martes, febrero 3, 2026
La candidata oficialista se impuso con amplia ventaja en los comicios presidenciales, asegurando la continuidad del proyecto de gobierno y consolidando el escenario político costarricense.
Costa Rica definió a su próxima presidenta en una jornada electoral que confirmó los sondeos previos. Laura Fernández se impuso con claridad en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, logrando un resultado contundente que evita el balotaje y consolida la continuidad del actual proyecto gubernamental de derecha.

El Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer los resultados preliminares pocas horas después del cierre de urnas, reflejando una diferencia amplia frente a sus principales contendores. La participación ciudadana fue considerada significativa, en un contexto regional marcado por el desgaste de la confianza política y la fragmentación del voto.

Durante su discurso de victoria, Fernández hizo un llamado a la unidad nacional y a la responsabilidad democrática. Aseguró que su administración priorizará la estabilidad económica, la inversión social y el fortalecimiento institucional, pilares que fueron centrales en su campaña electoral. También destacó la importancia de gobernar “para todos los costarricenses”, incluidos quienes no respaldaron su candidatura.

Analistas locales coinciden en que el resultado responde tanto a la fortaleza de la maquinaria oficialista como a la dispersión de la oposición. La victoria en primera vuelta envía, además, una señal de continuidad en materia de política exterior y relaciones regionales, en momentos de especial sensibilidad para Centroamérica.

La elección de Fernández marca un hito político y abre una nueva etapa para Costa Rica, que enfrenta desafíos económicos, sociales y ambientales de largo alcance.

Relevancia para Ecuador:
El resultado en Costa Rica aporta estabilidad política a la región centroamericana y refuerza un entorno regional previsible, de derecha, clave para la cooperación, el comercio y el diálogo democrático en América Latina.

Foto de portada: Laura Fernández saluda a sus simpatizantes tras conocerse los resultados preliminares que la dan como ganadora en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica.
Crédito: AP | Video: EPV / El País

