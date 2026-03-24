La guerra golpea al turismo mundial y frena su recuperación

martes, marzo 24, 2026

Los conflictos internacionales, especialmente la Guerra en Medio Oriente, están afectando directamente al turismo global, frenando su recuperación y generando incertidumbre en uno de los sectores clave de la economía mundial.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El sector turístico mundial enfrenta un nuevo golpe debido a la intensificación de conflictos internacionales, que han comenzado a impactar directamente en la movilidad global y en la confianza de los viajeros. Tras varios años de recuperación luego de la pandemia, la industria vuelve a mostrar señales de desaceleración.

Las tensiones geopolíticas, especialmente en regiones estratégicas, han provocado cancelaciones de viajes, reducción de reservas y cambios en las preferencias de los turistas, quienes ahora priorizan destinos considerados más seguros. Esto ha afectado tanto a grandes destinos internacionales como a economías emergentes que dependen del turismo como fuente principal de ingresos.

Además, el aumento de costos derivados de la guerra —como el encarecimiento del combustible— ha elevado los precios de los vuelos y servicios turísticos, reduciendo la demanda. Las aerolíneas, hoteles y operadores turísticos enfrentan así un escenario de alta incertidumbre.

El impacto no es uniforme, pero sí generalizado: mientras algunos destinos intentan adaptarse con nuevas estrategias, otros registran caídas significativas en la llegada de visitantes.

Relevancia para Ecuador

Ecuador, como destino turístico en crecimiento, podría verse afectado por la caída de la demanda global. Sin embargo, también tiene la oportunidad de posicionarse como un destino alternativo, seguro y atractivo en medio del contexto internacional incierto.

Foto de portada: Hamacas vacías en un complejo turístico de Dubái, el pasado 18 de marzo.

Crédito: Fadel Senna / AFP / Getty Images