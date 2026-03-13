Hollywood se prepara para la gran noche de los Oscar

viernes, marzo 13, 2026

Este domingo se celebrará en Hollywood la ceremonia de los Premios Oscar, el evento más importante de la industria cinematográfica mundial. La gala reunirá a las principales figuras del cine y definirá cuáles serán las películas, directores e intérpretes que marcarán el año en la gran pantalla.

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La industria del cine vuelve a mirar hacia Hollywood con la celebración de la 98 edición de los Premios Oscar, que se realizará en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es considerada el reconocimiento más prestigioso del cine mundial.

Los premios Oscar nacieron en 1929 y desde entonces se han convertido en un referente global para medir el impacto artístico y comercial de las producciones cinematográficas. Ganar una estatuilla no solo representa un reconocimiento creativo, sino que también puede transformar la carrera de actores, directores y productores.

La gala de este año será presentada por el comediante Conan O’Brien y contará con un despliegue de seguridad reforzado, en medio de un contexto internacional complejo que también impacta a la industria del entretenimiento.

Entre las películas que llegan como favoritas destacan “Sinners”, con 16 nominaciones, y “Una batalla tras otra”, que obtuvo 13 candidaturas. También se espera una fuerte competencia en categorías como mejor actor, mejor actriz y mejor director.

Más allá de los premios, los Oscar representan una enorme vitrina global para el cine. Millones de espectadores siguen la ceremonia cada año, y el impacto mediático del evento puede impulsar la taquilla de las películas ganadoras y aumentar su presencia en plataformas de streaming.

Relevancia para Ecuador

El impacto de los Oscar también se refleja en América Latina. Las películas premiadas suelen dominar la conversación cultural y marcan tendencias que influyen en la producción cinematográfica regional y en el consumo global de cine.

Foto de portada: La estatuilla del Oscar, símbolo del premio más prestigioso de la industria cinematográfica, durante la ceremonia anual de la Academia en Hollywood.

Fuente: Academia de Hollywood