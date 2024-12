Entérate de los rituales navideños más extravagantes de los famosos

domingo, diciembre 22, 2024

Desde comer tamales en la mañana de Navidad hasta correr cinco kilómetros, las celebridades tienen sus propias costumbres para estas fechas

La Navidad es una temporada marcada por tradiciones familiares y momentos de unión, pero en el mundo de las celebridades, estas costumbres adquieren un giro particular. Desde opulentos banquetes hasta rituales más modestos, las estrellas de Hollywood y la música han creado sus propias formas de festejar esta fecha tan importante con sus seres queridos.

Mariah Carey

Mariah Carey es la indiscutible reina de la Navidad, pues ha logrado transformarse en un referente navideño cada año gracias a su hit “All I Want For Christmas Is You”. De hecho, el pasado 13 de diciembre de 2024, el sencillo se convirtió en la primera canción navideña en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify. Es por ello que no es solo una festividad, para su familia, sino una marca personal.

La cantante ha dicho en varias entrevistas que para estas fechas decembrinas, ella viaja a Aspen junto a sus hijos, Moroccan y Monroe. Aunque, confesó que no solo van a esquiar, ya que su tradición consiste en pasear en trineo bajo las estrellas y tomar cacao con licor de caramelo.

“Dependiendo de cuánta gente haya en Aspen, tomamos uno o dos trineos tirados por caballos, nos abrigamos y damos un paseo por la nieve bajo las estrellas. Siempre tomamos cacao con licor de caramelo para entrar en calor y cantamos a pleno pulmón. Es un ritual que conecta a nuestra familia y nos envuelve en el espíritu navideño”, comentó en una entrevista con Redbook.

The Jonas Brothers

El tradicional pavo no es la primera elección para The Jonas Brothers y su familia. Kevin, Joe y Nick, quienes a pesar de tener ascendencia italiana, adoptaron una costumbre típicamente latinoamericana: desayunar tamales el día de Navidad.

“Todos los años comemos tamales en la mañana de Navidad y es estupendo. Mi mamá empezó a hacerlo y es especial porque Kevin, Joe y yo crecimos haciéndolo. Es muy nuestro comer tamales en Navidad”, confesó Nick Jonas en una entrevista con InStyle.

Aunque, estos hermanos no son los únicos que comen tamales en esta fecha, ya que en ocasiones anteriores, Eva Longoria ha confesado que tiene la misma predilección por el platillo.

Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos conserva una tradición navideña de su infancia: entregar regalos en función del esfuerzo y creatividad. De acuerdo con ella, antes su familia no contaba con los recursos económicos necesarios para que todos los integrantes pudieran tener un obsequio, así que debían realizar una especie de concurso de talentos para tener algún presente.

“Nuestra familia era tan numerosa que no podíamos permitirnos comprar regalos para todos. Así que dos de mis tías salían a comprar pequeños regalos. Los ponían en una cesta y para conseguir un regalo, había que lucirse. Podías contar un chiste, leer un poema, dar una voltereta… lo que fuera. Es una tradición que mantenemos hoy en día”, recordó Michelle Obama en una entrevista con Ladies’ Home Journal.

Asimismo, la política aseguró que su esposo Barack Obama era uno de los que más esfuerzo ponía a la hora de competir, pues acostumbra conseguir sus regalos cantando temas navideños.

Blake Lively y Ryan Reynolds

La pareja formada por Blake Lively y Ryan Reynolds apuesta por una celebración relajada en Nochebuena, ya que les gusta acurrucarse por horas en la cama con sus hijos y ver algunas películas simplemente teniendo una profunda plática. Pero, después del momento de pereza, se preparan para un banquete navideño que incluye 12 platillos diferentes.

“No sé cómo lo hacemos, pero nos metemos todos en la misma cama. De alguna forma podemos pasarnos hasta siete horas allí, charlando entre nosotros. Es nuestro momento de unión familiar antes de disfrutar de una comida espectacular”, explicó la protagonista de Gossip Girl en una entrevista con The Kit.

Las Kardashian

Para el clan Kardashian-Jenner, la Navidad dura todo diciembre y es sinónimo de lujo. Tan solo en 2023, Kim Kardashian, convirtió su residencia de Los Angeles en un bosque nevado, pues instaló 12 árboles navideños blancos en su mansión.

Sin embargo, a pesar de la opulencia de sus celebraciones, también mantiene tradiciones simples como usar pijamas iguales para toda la familia y asignar un papel de regalo exclusivo para cada miembro: “Así sabes quién te ha regalado cada cosa y es una divertida representación de su estilo”, dijo Kim Kardashian en una entrevista.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

En un enfoque minimalista, Mila Kunis y Ashton Kutcher han decidido no llenar de obsequios a sus hijos en Navidad. Sus dos hijos, Wyatt y Dimitri solo recibirán un presente. Según explicó Kunis a ETOnline en 2017, esta decisión surgió cuando se dieron cuenta del número excesivo de regalos que recibía su hija cuando era muy pequeña.

“Ya no apreciaba el regalo, no sabía qué está esperando; simplemente esperaba cosas”, explicó la actriz quien agregó que les advirtió al resto de sus familiares que tampoco podían regalarles más de una cosa a los niños, de lo contrario sus obsequios restantes serían donados a la caridad.

La pareja afirmó que este tipo de comportamiento puede llevar a que los niños se vuelvan materialistas y sientan que tienen derecho a recibir más, sin ningún esfuerzo. Por lo cual optaron por establecer una nueva tradición familiar, basada en la generosidad y el valor de las experiencias compartidas.

John Legend y Chrissy Teigen

La comida rápida se ha convertido en la tradición navideña de John Legend y Chrissy Teigen, prefieren pedir hamburguesas y papas fritas de McDonald’s en lugar del tradicional pavo. El cantante aseguró en una entrevista con The Receipt, que esta inusual tradición fue instaurada por su esposa

Aunque, el intérprete mencionó que cuando deciden no ordenar comida rápida, él y su familia se inclinan por el Beef Wellington, que ha sido designado como el plato principal en su mesa de Navidad, marcando así una nueva tradición culinaria para la pareja y sus hijos.

Sandra Bullock

Sandra Bullock celebra su herencia alemana incluyendo una buena cantidad de salchichas alemanas de Baviera y chucrut para su cena de Nochevieja. Sin embargo, en una entrevista con la revista People, admitió que conseguir estos productos en Estados Unidos no siempre es fácil y su madre era la encargada de ponerlas en la mesa antes de que falleciera.

“Desde que murió, creo que infringimos la ley porque tenemos que arreglárnoslas para conseguir esas salchichas y, aparentemente, introducir carne en Estados Unidos es ilegal. Es un homenaje a mi madre y nuestras raíces”, dijo.

Asimismo, la ganadora del Oscar reveló que suele alegrar a los más pequeños de su familia, disfrazándose de Santa Claus y haciendo una peculiar actuación como si irrumpiera en la casa para entregar los regalos.

Reese Witherspoon

La actriz de Legalmente Rubia reveló en una entrevista con la BBC que en lugar de adornar su árbol de Navidad, decora su estatuilla del Oscar con un gorro y bufanda cada año, asegurando así que su estatuilla sea partícipe del espíritu navideño y “que no pase frío”.

Por si fuera poco, Reese Witherspoon también dijo que comparte los ideales de Mila Kunis y Ashton Kutcher, pues les limita los regalos a sus hijos a solo dos o tres objetos realmente importantes.

“Soy un poco estricta en este tipo de cosas. Creo que a los niños les va mejor cuando sólo tienen dos o tres cosas que les gustan de verdad. Intento evitar la glotonería. No disfrutan tanto. Cuando sólo tienen una o dos cosas, las aprecian de verdad”, declaró.

Katie Holmes

Katie Holmes introduce actividad física en las celebraciones navideñas con su “trote del pavo”, una carrera de cinco kilómetros que hace junto a su familia e incluso hay un premio para quien cruce la meta primero.

“Hace muchos años mi padre comenzó la tradición de ir a correr al parque. Es una carrera de cinco kilómetros a la que llamamos ‘el trote del pavo’ y hay incluso un premio para el vencedor, que yo nunca he ganado”, relató durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

