79 % de los venezolanos está a favor de la captura y extracción de Nicolás Maduro, según encuesta

jueves, enero 15, 2026

Una encuesta realizada en 23 estados de Venezuela y en Caracas revela un amplio respaldo ciudadano a la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro, en medio de una profunda crisis política y social.

Una reciente encuesta realizada en 23 estados de Venezuela y en Caracas, Distrito Capital, revela un dato contundente: el 79 % de los venezolanos se manifiesta a favor de la captura y extracción del presidente Nicolás Maduro. El resultado refleja el profundo desgaste del régimen y el creciente descontento ciudadano frente a la prolongada crisis política, económica y humanitaria que atraviesa el país.

El sondeo, difundido por medios internacionales, muestra que una mayoría significativa de la población considera que la salida de Maduro del poder es una condición necesaria para iniciar un proceso de recuperación institucional y económica. La percepción de ilegitimidad del gobierno, sumada a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, corrupción y colapso de los servicios públicos, ha erosionado de manera sostenida el respaldo interno al chavismo.

El estudio también evidencia que el rechazo al mandatario no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que atraviesa distintos estratos sociales y regiones del país. Incluso entre antiguos simpatizantes del proyecto bolivariano se observa un cambio de postura, marcado por el cansancio frente a la inflación persistente, la precariedad laboral y la migración masiva de millones de venezolanos.

En el plano internacional, la figura de Maduro continúa siendo objeto de sanciones y cuestionamientos por parte de varios gobiernos, lo que ha reforzado la idea, dentro y fuera de Venezuela, de que una solución política requerirá presiones externas combinadas con un fuerte respaldo interno.

Relevancia para Ecuador:

La situación venezolana sigue teniendo un impacto directo en Ecuador, especialmente por los flujos migratorios y los desafíos sociales asociados. Comprender el pulso de la opinión pública en Venezuela es clave para anticipar escenarios regionales y sus efectos en el país.

Foto de portada: La encuesta se realizó en 23 estados de Venezuela y en Caracas, Distrito Capital.

Crédito: Colprensa