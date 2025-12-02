La incertidumbre y el riesgo alertan a la economía mundial

martes, diciembre 2, 2025

La economía global atraviesa una fase marcada por volatilidad, riesgo financiero y señales de desaceleración, según nuevos reportes internacionales que advierten de vulnerabilidades crecientes en los mercados.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La economía mundial enfrenta un periodo de creciente incertidumbre, caracterizado por la volatilidad en los mercados, tensiones geopolíticas y señales claras de desaceleración en las principales economías. Expertos citados por diversos organismos internacionales advierten que los próximos meses podrían estar marcados por correcciones financieras profundas si las tendencias actuales no se estabilizan.

Los mercados bursátiles, especialmente en Estados Unidos y Europa, muestran caídas sostenidas en sectores clave, mientras indicadores como el rendimiento de los bonos del Tesoro, la inflación persistente y el encarecimiento del crédito generan preocupación entre inversionistas y analistas. El impacto combinado de conflictos internacionales, restricciones comerciales y presiones sobre las cadenas de suministro ha reforzado la percepción de vulnerabilidad.

En América Latina, economías emergentes como Brasil, México y Chile han comenzado a sentir los efectos de la turbulencia global, con depreciaciones en sus monedas y caídas en los mercados accionarios. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene un tono de cautela respecto a las tasas de interés, mientras que el Banco Central Europeo advierte sobre riesgos de contracción.

La volatilidad también se refleja en el precio de materias primas clave, entre ellas el petróleo y los minerales estratégicos. Un escenario de menor demanda global podría impactar directamente a países exportadores, acentuando los desafíos fiscales y la capacidad de financiamiento público.

A nivel internacional, varias instituciones coinciden en que 2026 será un año decisivo para determinar si la economía global entra en una fase de recesión o si logra sostener un crecimiento moderado a pesar de las presiones externas.

Relevancia para Ecuador

Como economía abierta y dependiente de exportaciones, Ecuador podría enfrentar impactos en ingresos fiscales, balanza comercial y estabilidad cambiaria si la desaceleración global se profundiza. Sectores como petróleo, banano y camarón serían especialmente sensibles a un escenario de menor demanda o precios deprimidos.

Foto de portada: Operadores bursátiles reaccionan ante caídas pronunciadas en los indicadores financieros durante una jornada volátil en la Bolsa de Nueva York.

Crédito: Imagen generada con IA para Dialoguemos.ec