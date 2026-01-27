El oro supera los 5.000 dólares impulsado por tensiones geopolíticas globales

martes, enero 27, 2026

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico y superó los 5.000 dólares por onza, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica mundial.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El oro alcanzó un nuevo récord histórico al superar los 5.000 dólares por onza, consolidándose como uno de los principales activos de refugio ante el incremento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global.

Según analistas, el repunte del precio responde a una combinación de factores, entre ellos los conflictos internacionales, la inestabilidad en los mercados financieros y la persistente preocupación por la inflación y las políticas monetarias de las principales economías del mundo. Inversionistas han incrementado su demanda de oro como mecanismo de protección frente a escenarios de riesgo.

El metal precioso ha mostrado una tendencia alcista sostenida en los últimos meses, impulsada también por compras de bancos centrales y por la desconfianza en activos considerados más volátiles. La escalada de tensiones en distintas regiones del planeta ha reforzado el atractivo del oro como reserva de valor.

Especialistas advierten que, si bien el precio actual refleja un contexto de alta incertidumbre, también plantea riesgos para economías dependientes de importaciones y para industrias que utilizan el metal como insumo. Al mismo tiempo, beneficia a países productores y a inversionistas con posiciones en metales preciosos.

Desde Wall Street hasta mercados emergentes, el comportamiento del oro es observado como un indicador del nerviosismo global. La evolución de los conflictos internacionales y las decisiones de política monetaria serán claves para determinar si el precio se mantiene en estos niveles o continúa su escalada.

Relevancia para Ecuador:

El alza del oro impacta directamente en la economía ecuatoriana, tanto por su efecto en las exportaciones mineras como por su influencia en los mercados financieros y en la percepción de riesgo global.

Foto de portada: Lingotes y monedas de oro reflejan el repunte histórico del metal precioso en medio de la incertidumbre económica y geopolítica mundial.

Crédito: AP / The New York Times