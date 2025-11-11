Harvard en crisis: los estudiantes aprueban sin ir a clases ni leer

martes, noviembre 11, 2025

Una investigación interna revela que en la Universidad de Harvard muchos alumnos obtienen calificaciones altas sin asistir a clases ni leer los materiales asignados. El fenómeno ha reabierto el debate sobre el nivel académico y el valor de los títulos universitarios.

La prestigiosa Universidad de Harvard enfrenta una crisis de credibilidad académica tras conocerse que buena parte de sus estudiantes logran aprobar sin cumplir con los requisitos mínimos de lectura o asistencia. Según un informe publicado por The Harvard Crimson, la cultura de la indulgencia académica se ha extendido durante los últimos años, impulsada por políticas de evaluación flexible y una creciente desmotivación estudiantil.

Profesores denunciaron que los niveles de exigencia se han reducido drásticamente y que los alumnos priorizan actividades extracurriculares o de activismo político por encima de la formación académica. “Muchos vienen a clase solo al inicio y luego desaparecen; aun así, reciben notas sobresalientes”, dijo un docente citado por el medio.

El debate se ha trasladado a las redes sociales y a las páginas editoriales de los principales periódicos de Estados Unidos, donde se cuestiona si las universidades de élite están sacrificando la excelencia en favor de la complacencia. Harvard no ha emitido aún un pronunciamiento oficial, aunque fuentes internas confirman que se revisarán los sistemas de evaluación.

Relevancia para Ecuador:

El caso evidencia la importancia de mantener estándares académicos rigurosos y transparentes, especialmente en un contexto global donde la calidad educativa define la competitividad de las universidades.

