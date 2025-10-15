LOADING

Harvard, Cambridge y California, las universidades con más Premios Nobel

Redacción
miércoles, octubre 15, 2025
El liderazgo académico mundial se concentra en tres instituciones: Harvard, Cambridge y la Universidad de California, que encabezan la lista de centros con mayor número de galardonados con el Premio Nobel, según un reciente recuento internacional.
El ranking académico publicado esta semana por la Fundación Nobel coloca nuevamente a Harvard en el primer lugar, con más de 160 laureados en distintas categorías, seguida por la Universidad de Cambridge (121) y la Universidad de California (110).

Estas instituciones destacan no solo por su producción científica, sino por su modelo de investigación interdisciplinaria, que fomenta la innovación en áreas como la medicina, la física, la economía y la literatura.

El informe resalta que las universidades con fuerte inversión pública y alianzas internacionales tienden a generar mayor impacto, al facilitar la movilidad de investigadores y la cooperación entre centros.

En América Latina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son las únicas en figurar con ganadores del Nobel, principalmente en ciencias y literatura.

La Fundación Nobel destacó también que el 2025 podría marcar un cambio en la geografía académica, con Asia aumentando su número de laureados gracias al crecimiento de instituciones como la Universidad de Tokio y Tsinghua.

Relevancia para Ecuador:
El análisis refleja el desafío pendiente del sistema universitario ecuatoriano: fortalecer la investigación científica, atraer talento internacional y vincular la academia con el sector productivo. Reafirma la urgencia de invertir en conocimiento como vía para el desarrollo sostenible.

Foto de portada: Edificios emblemáticos que representan a Harvard, Cambridge y la Universidad de California, líderes mundiales en número de Premios Nobel.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial

