El acuerdo comercial con EE.UU.: una oportunidad estratégica para el crecimiento económico del Ecuador

El nuevo Acuerdo Comercial y de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos representa una oportunidad histórica para potenciar las exportaciones, atraer inversión y generar empleo. Sectores como la agroindustria, pesca, manufactura, tecnología y energías renovables serán los principales beneficiados.

Ecuador y Estados Unidos concretaron esta semana un acuerdo comercial e inversionista que marca un punto de inflexión en la relación económica bilateral. El convenio, que incluye reducción de aranceles, apertura de nuevos mercados y un paquete de facilidades para atraer inversión extranjera directa, busca dinamizar sectores clave de la economía ecuatoriana, tradicionalmente dependientes de la exportación de productos primarios.

Entre los sectores más beneficiados destacan: camarón, flores, cacao, banano, frutas tropicales, conservas y textiles, que ahora podrán acceder al mercado estadounidense con menores costos de ingreso y con reglas comerciales más estables. Para Ecuador, esto significa no solo un incremento potencial de ventas, sino también una mejora en competitividad frente a otros países latinoamericanos que ya cuentan con preferencias arancelarias.

El acuerdo también abre la puerta a un paquete de inversiones destinadas a infraestructura, digitalización, logística portuaria, energías limpias y cadenas productivas. Estados Unidos, principal socio comercial de Ecuador, ha mostrado interés en reforzar la presencia de empresas norteamericanas en el país, especialmente en sectores de tecnología, servicios, minería responsable y energías renovables.

A nivel institucional, el convenio incluye mecanismos de transparencia, estándares laborales y ambientales, y un sistema de solución de controversias que busca generar seguridad jurídica para los inversionistas. Para el Gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa un paso estratégico hacia la consolidación de una economía más abierta, moderna y atractiva.

Finalmente, el comercio bilateral podría superar los USD 25.000 millones anuales en los próximos años si se cumplen las proyecciones del sector exportador, lo que implicaría un importante impulso en empleo, producción y exportaciones no petroleras.

Relevancia para Ecuador

El acuerdo impulsa sectores productivos esenciales y mejora la competitividad nacional en el mercado más grande del mundo. Además, abre un camino de estabilidad comercial y promueve la diversificación económica, generando un panorama favorable para inversiones, innovación y creación de empleo en los próximos años.

