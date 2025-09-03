Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo comercial: beneficios para consumidores y productos nacionales

miércoles, septiembre 3, 2025

El tratado entre Ecuador y Corea del Sur abre nuevas oportunidades para la exportación ecuatoriana y promete precios más competitivos para los consumidores locales.

Ecuador y Corea del Sur firmaron un acuerdo comercial que permitirá dinamizar el intercambio de bienes y servicios entre ambos países. El tratado incluye la reducción de aranceles, la facilitación de trámites y la creación de condiciones más atractivas para el comercio bilateral.

Para Ecuador, el convenio significa la posibilidad de ampliar la oferta de productos nacionales en un mercado asiático exigente y de alto poder adquisitivo. Banano, camarón, cacao, flores y café son algunos de los productos que podrán ingresar con mejores condiciones. Además, se abren oportunidades para la industria del atún y para sectores emergentes como la agroindustria orgánica.

Los consumidores ecuatorianos, por su parte, accederán a productos surcoreanos —tecnología, automóviles, electrodomésticos y maquinaria— con precios más competitivos gracias a la reducción de impuestos. El acuerdo también contempla mecanismos de cooperación técnica y transferencia de conocimiento, claves para mejorar la productividad y la innovación.

Relevancia para Ecuador:

El convenio fortalece la estrategia de diversificación comercial del país, reduce la dependencia de mercados tradicionales y genera expectativas de crecimiento económico. Para la ciudadanía, el impacto se sentirá tanto en el acceso a bienes de calidad como en la creación de empleo en sectores exportadores.