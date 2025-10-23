La Conaie anunció el fin del paro nacional tras un mes de protestas

jueves, octubre 23, 2025

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, declaró el fin del paro nacional que mantuvo bloqueadas varias vías del país durante un mes. El movimiento indígena acordó continuar el diálogo con el Gobierno de Daniel Noboa para buscar soluciones en materia económica y social.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunció el cese del paro nacional tras más de treinta días de manifestaciones que afectaron la movilidad, la producción y las actividades comerciales en distintas provincias.

El anuncio se dio luego de una reunión del Consejo Ampliado de la organización, en la que se evaluó el alcance de las protestas y se decidió retomar el diálogo con el Gobierno. Vargas afirmó que “la lucha ha sido dura, pero el pueblo indígena ha demostrado su unidad y su capacidad de resistencia”.

Entre los principales reclamos del movimiento indígena estaban la revisión de los subsidios al diésel y la gasolina, la mejora de los precios agrícolas, el acceso a créditos comunitarios y la reforma a las políticas extractivas. Aunque varios de estos puntos permanecen pendientes, la dirigencia indígena señaló que “mantendrá la movilización social en estado de vigilancia”.

El presidente Daniel Noboa saludó la decisión y reiteró su disposición al diálogo. “El Ecuador necesita estabilidad, trabajo y paz”, expresó desde Carondelet. El Ministerio de Gobierno informó que se retomarán las mesas de negociación en los próximos días, con la participación de la Conaie, el Ejecutivo y representantes de distintos sectores sociales.

Relevancia para Ecuador:

El fin del paro nacional representa una oportunidad de distensión social y política, luego de un mes de tensión. La decisión de la Conaie contribuye a restablecer la normalidad y refuerza el compromiso con el diálogo como vía para resolver las diferencias.

Foto de portada: Marlon Vargas, presidente de la Conaie, anunció el cese del paro nacional y el reinicio del diálogo con el Gobierno de Daniel Noboa.

Crédito: Conaie / Archivo