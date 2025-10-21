LOADING

Gobierno ecuatoriano: “No existen condiciones para el diálogo” con movimientos indígenas

Redacción
martes, octubre 21, 2025
El Gobierno del Ecuador descartó iniciar una nueva mesa de diálogo con la CONAIE, argumentando que “no existen condiciones” y advirtiendo que no cederá ante presiones ni imposiciones.
El ministro de Gobierno declaró que el Ejecutivo no retomará conversaciones con los movimientos indígenas mientras persistan los bloqueos y protestas. La postura oficial se dio después de una movilización nacional convocada por la CONAIE, que reunió a miles de personas en varias ciudades bajo el lema “por la vida y la resistencia”.

El Gobierno sostiene que el diálogo “no puede darse bajo amenazas” y acusó a los dirigentes indígenas de buscar un nuevo paro nacional. En respuesta, la CONAIE aseguró que mantiene su demanda de políticas agrícolas y sociales más equitativas, pero que la falta de apertura del Ejecutivo “pone en riesgo la paz social”.

La tensión mantiene en alerta a los sectores productivos que acumulan millonarias pérdidas debido a lo prolongado del paro. La Conferencia Episcopal y organizaciones de derechos humanos han llamado a ambas partes a retomar el diálogo.

El presidente insistió en que su administración “defiende la democracia y el orden”, pero reiteró que “no cederá ante imposiciones”.

En un boletín oficial difundido por la Secretaría General de Comunicación, el Gobierno señaló: “El diálogo es posible solo cuando prevalece el respeto mutuo y el compromiso con la estabilidad del país. No se permitirá que intereses particulares afecten la seguridad de los ecuatorianos ni el desarrollo nacional.”

Relevancia para Ecuador:
El distanciamiento entre el Gobierno y el movimiento indígena plantea un desafío para la gobernabilidad. La falta de puentes de diálogo puede reactivar conflictos sociales y afectar la estabilidad política y económica del país.

Pie de foto: Movimientos sociales e indígenas marchan en Quito durante la movilización nacional convocada por la CONAIE.
Crédito: El Universo / Rolando Enríquez / API

