CONAIE dice que respeta acuerdos en Imbabura, pero mantiene el paro nacional. Persisten bloqueos

Tras acuerdos locales en Imbabura, la CONAIE afirmó que el paro continúa a escala nacional. El ECU 911 reportó vías bloqueadas en esa provincia la mañana del jueves 16 de octubre.

Luego de varias horas de diálogo entre autoridades y representantes indígenas en Imbabura, se anunció un entendimiento para habilitar vías y revisar detenciones. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) precisó que respeta los acuerdos provinciales, pero que el paro se mantiene a escala nacional. En la práctica, esta coexistencia de posturas generó un escenario mixto: mientras se intentaba normalizar la circulación, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó al amanecer del 16 de octubre bloqueos en al menos siete tramos de la red vial de Imbabura.

La situación revela tensiones internas en el movimiento indígena respecto de la conducción del paro y los alcances de lo conversado con el Gobierno nacional. En lo inmediato, los cierres afectan la movilidad de personas y mercancías entre el norte y la Sierra centro, con impactos logísticos y de abastecimiento. Autoridades locales y nacionales han llamado a no obstaculizar servicios de emergencia y a permitir corredores humanitarios, mientras se monitorea el cumplimiento de los compromisos y se evalúa el riesgo de focos de violencia o de nuevas detenciones.

Para la tarde y noche, se esperaban nuevas valoraciones de los dirigentes sobre el curso de la medida y eventuales mesas técnicas para encauzar reclamos en infraestructura vial, salud y educación, temas mencionados en los comunicados oficiales tras la reunión en Imbabura. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para sostener canales de diálogo y generar resultados verificables en territorio.

Relevancia para Ecuador

Los bloqueos afectan transporte, turismo y comercio interprovincial, con potenciales alzas de costos y desabastecimientos puntuales. Para medios y autoridades, es clave informar con precisión el estado de vías y priorizar la seguridad de la población. Para empresas, revisar planes logísticos, inventarios y alternativas de rutas.

