La Conaie propone un alza salarial que no es viable, según analistas

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió elevar el salario básico a USD 650, una cifra considerada inviable por economistas, quienes advierten que ese incremento equivale a trece años de alzas acumuladas.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció que la organización exige un aumento del salario básico unificado a USD 650, en respuesta al alza de los combustibles y al impacto de las reformas económicas del Gobierno. Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta es insostenible en el corto plazo y podría provocar efectos adversos en el empleo y la inflación.

Según cálculos de analistas, un incremento de esa magnitud representaría un alza del 43% respecto al salario actual (USD 460), lo que supera en un solo ajuste el total de aumentos registrados durante los últimos trece años. Tal salto afectaría sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que concentran la mayor parte del empleo formal, y podría acelerar el cierre de negocios o la informalidad laboral.

El Gobierno ha reiterado que los futuros ajustes salariales deben basarse en criterios técnicos y en la productividad del país. Por su parte, la Conaie sostiene que la propuesta es una medida de justicia social ante el encarecimiento de la vida. En los próximos días, la organización prevé reunirse con el Ministerio de Trabajo para discutir el tema dentro del diálogo nacional.

Relevancia para Ecuador:

El debate sobre el salario básico refleja la tensión entre las demandas sociales y las limitaciones económicas del país. Alcanzar un equilibrio entre equidad y sostenibilidad será clave para mantener la estabilidad y proteger el empleo formal.

Foto de portada: Marlon Vargas, presidente de la Conaie, sostiene que el salario básico debe subir a USD 650 ante el aumento del costo de vida y el alza de los combustibles.

Crédito: Imagen CONAIE