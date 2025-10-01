EE. UU. intensifica su campaña para sacar a Nicolás Maduro del poder

miércoles, octubre 1, 2025

Washington evalúa extender sus operaciones militares dentro de Venezuela como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. La medida apunta a debilitar el régimen y apoyar a la oposición.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Estados Unidos ha decidido escalar su campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, incorporando la posibilidad de realizar operaciones militares en territorio venezolano. De acuerdo con fuentes oficiales, esta nueva fase de presión busca debilitar las estructuras de poder del régimen y generar condiciones para una transición política.

La administración estadounidense considera que las sanciones económicas y diplomáticas impuestas en los últimos años no han sido suficientes para desplazar a Maduro, por lo que explora acciones de mayor alcance. Entre las opciones analizadas se encuentra reforzar la presencia militar en la región y coordinar operaciones con aliados estratégicos, particularmente Colombia y otros países latinoamericanos.

Washington insiste en que la prioridad es apoyar a la oposición democrática y proteger los derechos humanos en Venezuela, donde la crisis política, económica y humanitaria sigue intensificándose. El gobierno de Maduro, en respuesta, denunció un intento de “intervención imperialista” y advirtió que cualquier incursión será respondida con firmeza.

Analistas consideran que una acción militar directa en Venezuela tendría consecuencias regionales graves, pudiendo desatar una ola de inestabilidad y aumentar la migración forzada.

Relevancia para Ecuador:

El agravamiento del conflicto venezolano impacta directamente en Ecuador, uno de los principales países receptores de migrantes. Además, una crisis militar en la región andina podría afectar la seguridad y la economía ecuatoriana.

Foto de portada: Imagen de Donald Trump y Nicolás Maduro, en medio de la tensión política entre EE. UU. y Venezuela.

Crédito de Fotografía: Archivo EL TIEMPO / Agencias AFP y EFE