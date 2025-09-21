Trump impone tarifa de US$ 100.000 para visas H-1B y aviva debate sobre empleo extranjero

domingo, septiembre 21, 2025

El gobierno de Donald Trump anunció un nuevo decreto que exige un pago anual de US$ 100.000 para cada solicitud de visa H-1B, dirigida a trabajadores extranjeros calificados. La medida busca privilegiar empleo nacional, pero genera rechazo entre empresas tecnológicas y potenciales trabajadores afectados.

El presidente Donald Trump firmó recientemente una proclamación que exige una tarifa anual de US$ 100.000 para nuevas solicitudes de visa H-1B, un permiso vital para trabajadores extranjeros especializados, especialmente en tecnología.

Según aclaraciones oficiales, esta tarifa aplica solo para nuevas solicitudes de visa H-1B, no para quienes ya tienen el permiso vigente o lo renueven.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para “dar prioridad al trabajador estadounidense”, reduciendo lo que se considera un uso excesivo del programa H-1B, que emplea a miles de profesionales extranjeros, principalmente en sectores tecnológicos de alto crecimiento.

Empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon y otras han expresado su preocupación, pues el nuevo costo podría hacer inviable para muchas compañías —sobre todo pequeñas y medianas— contratar talento extranjero bajo este esquema. También podría afectar a trabajadores extranjeros que aspiran a oportunidades o ya tienen ofertas firmes.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador no está directamente involucrado en las decisiones migratorias de EE. UU., este tipo de medidas tienen efectos indirectos: para profesionales ecuatorianos que planean emigrar, para empresas internacionales que operan en EE. UU., y para la economía globalizada en general.

La política también subraya una tendencia creciente en varios países hacia proteger el empleo nacional frente a la globalización laboral, lo que puede reavivar debates laborales y migratorios en Latinoamérica.

