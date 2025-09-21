Trump impone tarifa de US$ 100.000 para visas H-1B y aviva debate sobre empleo extranjero

Participa en el Diálogo Nacional
El presidente Donald Trump firmó recientemente una proclamación que exige una tarifa anual de US$ 100.000 para nuevas solicitudes de visa H-1B, un permiso vital para trabajadores extranjeros especializados, especialmente en tecnología.
Según aclaraciones oficiales, esta tarifa aplica solo para nuevas solicitudes de visa H-1B, no para quienes ya tienen el permiso vigente o lo renueven.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para “dar prioridad al trabajador estadounidense”, reduciendo lo que se considera un uso excesivo del programa H-1B, que emplea a miles de profesionales extranjeros, principalmente en sectores tecnológicos de alto crecimiento.
Empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon y otras han expresado su preocupación, pues el nuevo costo podría hacer inviable para muchas compañías —sobre todo pequeñas y medianas— contratar talento extranjero bajo este esquema. También podría afectar a trabajadores extranjeros que aspiran a oportunidades o ya tienen ofertas firmes.
Relevancia para Ecuador:
Aunque Ecuador no está directamente involucrado en las decisiones migratorias de EE. UU., este tipo de medidas tienen efectos indirectos: para profesionales ecuatorianos que planean emigrar, para empresas internacionales que operan en EE. UU., y para la economía globalizada en general.
La política también subraya una tendencia creciente en varios países hacia proteger el empleo nacional frente a la globalización laboral, lo que puede reavivar debates laborales y migratorios en Latinoamérica.
Foto de portada: El presidente Donald Trump anunció una tarifa de 100.000 dólares para solicitudes de visas H-1B.
Crédito: Foto de El Tiempo.
