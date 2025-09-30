Trump anuncia arancel de 100% a películas extranjeras

martes, septiembre 30, 2025

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país, lo que ha generado alarma en la industria cinematográfica internacional

Donald Trump volvió a sacudir el escenario económico global con una nueva propuesta proteccionista: aplicar un arancel del 100% a las películas extranjeras exhibidas en Estados Unidos. La medida busca —según él— “proteger la industria nacional” frente a lo que considera una competencia desleal de los grandes estudios internacionales.

La iniciativa ha desatado preocupación en la comunidad artística y en los mercados, pues podría alterar el comercio cultural, restringir el acceso del público estadounidense a producciones extranjeras y, de paso, generar represalias de otros países contra el cine norteamericano.

Expertos señalan que, de aplicarse, esta política afectaría directamente a la globalización de la cultura y a miles de trabajadores vinculados a la distribución y exhibición de películas. La propuesta refuerza el perfil de Trump como líder de un nacionalismo económico que desafía las reglas del comercio internacional y la apertura cultural que ha caracterizado a Estados Unidos durante décadas.

Relevancia para Ecuador

La decisión tendría un impacto en la distribución global de cine, incluyendo Latinoamérica. Ecuador podría verse afectado en el acceso a contenidos, en el encarecimiento de producciones y en las dinámicas de intercambio cultural, especialmente en festivales y circuitos independientes que dependen del flujo internacional de obras audiovisuales.

Foto de portada: Donald Trump en un acto político en EE. UU.

Crédito de Fotografía: La República.co / Getty Images.