Banco Mundial mejora su proyección de crecimiento para Ecuador en 2025

viernes, octubre 10, 2025

El Banco Mundial ajustó al alza sus previsiones de crecimiento para Ecuador en 2025, impulsadas por una mejor perspectiva fiscal, estabilidad política y recuperación del consumo interno. El país podría crecer más de lo previsto inicialmente.

El Banco Mundial mejoró sus proyecciones para la economía ecuatoriana en su último informe regional, destacando que el país muestra señales de recuperación más sólidas de lo esperado. La institución prevé que el PIB de Ecuador crezca un 2,8 % en 2025, frente al 2,3 % proyectado hace seis meses.

El ajuste se explica por el repunte del consumo de los hogares, la estabilización de los precios internacionales del petróleo y el aumento de la confianza empresarial tras la consolidación del nuevo periodo de Gobierno. Además, la reducción del déficit fiscal y el fortalecimiento de la inversión privada están ayudando a recuperar la estabilidad macroeconómica.

No obstante, el organismo advierte que el crecimiento sigue siendo vulnerable a factores externos, como la desaceleración global y los efectos del cambio climático sobre la agricultura. Por ello, recomienda fortalecer la competitividad, impulsar la diversificación productiva y mantener una política fiscal prudente.

Relevancia para Ecuador:

El informe representa una señal de confianza en la economía nacional. De mantenerse la estabilidad política y las reformas estructurales en marcha, Ecuador podría consolidar una etapa de crecimiento sostenible, con efectos positivos sobre el empleo, la inversión y la percepción internacional del país.

Imagen de portada: Representación del crecimiento económico de Ecuador con el respaldo del Banco Mundial.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial