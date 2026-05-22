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El mundo no está preparado para una próxima pandemia, alertan la OMS y el Banco Mundial

Redacción
viernes, mayo 22, 2026
Organismos internacionales advierten que el planeta mantiene debilidades críticas para enfrentar una futura emergencia sanitaria global.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial advirtieron que el mundo todavía no está suficientemente preparado para enfrentar una nueva pandemia global.

Los organismos señalan que, pese a las lecciones dejadas por el COVID-19, muchos países mantienen debilidades importantes en prevención, coordinación sanitaria y capacidad de respuesta.

La preocupación se mantiene especialmente por posibles nuevas enfermedades altamente contagiosas y por la desigualdad en acceso a sistemas de salud.

En 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el denominado Acuerdo sobre Pandemias, una hoja de ruta internacional orientada a mejorar mecanismos de preparación y cooperación global.

Sin embargo, expertos advierten que todavía existen enormes brechas entre países ricos y naciones en desarrollo.

La pandemia de COVID-19 dejó millones de fallecidos, profundas crisis económicas y severos impactos sociales alrededor del planeta.

Analistas consideran que uno de los principales problemas actuales es la reducción progresiva de inversión y atención política sobre prevención sanitaria.

También preocupa la desinformación y el debilitamiento de la confianza pública en algunos sistemas de salud.

La OMS insiste en que la preparación temprana continúa siendo la principal herramienta para evitar futuras crisis globales.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador también enfrenta desafíos importantes en fortalecimiento sanitario, prevención epidemiológica y capacidad hospitalaria.

Las lecciones dejadas por el COVID-19 siguen siendo fundamentales para la planificación futura.

Foto: La pandemia de COVID-19 dejó profundas lecciones sobre prevención y preparación sanitaria global.
Crédito: Julio César Herrera / El Colombiano

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