El mayor estudio sobre el hígado alerta sobre daños silenciosos de la mala dieta y el alcohol.

miércoles, abril 29, 2026

Una investigación internacional advierte que hábitos cotidianos pueden estar deteriorando el hígado sin señales visibles, con consecuencias graves a largo plazo. Uno de cada 60 adultos sufre sin saberlo fibrosis hepática, una dolencia en la que el órgano se vuelve rígido, afecta a su funcionamiento y puede evolucionar a cirrosis y cáncer

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El mayor estudio realizado sobre salud hepática advierte sobre los efectos silenciosos que pueden causar la mala alimentación y el consumo de alcohol, incluso antes de síntomas evidentes.

Uno de los hallazgos más inquietantes es que muchas personas pueden desarrollar daño hepático sin saberlo.

Los investigadores alertan que enfermedades asociadas al hígado graso y otros trastornos avanzan muchas veces de forma silenciosa.

El estudio insiste en que no se trata solo de consumo excesivo de alcohol: dieta ultraprocesada, sedentarismo y hábitos cotidianos también juegan un papel clave.

El mensaje es preventivo: detectar riesgos antes de que aparezcan síntomas.

Más que una advertencia médica, la investigación refuerza una idea de salud pública: muchas enfermedades graves empiezan en rutinas aparentemente normales.

Relevancia para Ecuador:

El tema es especialmente relevante por el crecimiento de enfermedades metabólicas y por la necesidad de fortalecer prevención y cultura de salud.

También aporta a debates sobre alimentación, salud pública y hábitos de vida en una sociedad donde estos riesgos suelen pasar desapercibidos.

Foto de portada: Nuevas investigaciones alertan sobre daños silenciosos al hígado asociados a mala alimentación y consumo de alcohol.

Crédito: Imagen de la web