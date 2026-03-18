Banco Mundial advierte sobre impacto del uso excesivo de aranceles

miércoles, marzo 18, 2026

El Banco Mundial alerta que el aumento excesivo de aranceles y barreras comerciales podría frenar el crecimiento económico global, afectando especialmente a países en desarrollo.

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El Banco Mundial ha encendido una señal de alerta sobre los efectos que podrían tener las crecientes tensiones comerciales a nivel global. En su más reciente análisis, el organismo advierte que el incremento excesivo de aranceles y restricciones al comercio internacional podría desacelerar significativamente el crecimiento económico, especialmente en economías emergentes.

La institución señala que, en un contexto de incertidumbre geopolítica y reconfiguración de las cadenas de suministro, muchos países están optando por políticas más proteccionistas. Aunque estas medidas buscan fortalecer las economías locales, pueden generar efectos contraproducentes al encarecer los productos, limitar el acceso a mercados y reducir la competitividad.

Uno de los principales riesgos identificados es el impacto sobre la producción industrial y el empleo. Sectores clave podrían verse afectados por la reducción del comercio, lo que implicaría menos oportunidades para trabajadores y empresas, especialmente en países que dependen de las exportaciones.

El Banco Mundial también advierte que estas dinámicas podrían agravar las desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo. Mientras las economías más fuertes tienen mayor capacidad de adaptación, las más vulnerables podrían enfrentar mayores dificultades para sostener su crecimiento.

El informe concluye que es fundamental fortalecer la cooperación internacional y evitar una escalada de medidas proteccionistas. La apertura comercial, bien gestionada, sigue siendo un motor clave para el desarrollo económico global.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador, como economía abierta y exportadora, podría verse directamente afectado por cambios en las reglas del comercio internacional, lo que hace clave mantener estrategias de inserción global y diversificación de mercados.

Foto de portada: Trabajadores en una línea de producción industrial, sector que puede verse afectado por políticas arancelarias restrictivas.

Crédito: Imagen generada con IA para Dialoguemos.ec