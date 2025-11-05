Los aranceles de Donald Trump impactaron menos de lo previsto en América Latina, según la CAF

miércoles, noviembre 5, 2025

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, señaló que las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump durante su administración tuvieron un efecto menor al esperado en las economías latinoamericanas, aunque advierte riesgos de una nueva ola proteccionista.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Durante una conferencia reciente, Díaz-Granados explicó que los aranceles impuestos por Estados Unidos entre 2018 y 2020 afectaron principalmente a China y otras potencias exportadoras, pero América Latina logró sortear el impacto gracias a la diversificación de sus socios comerciales y a la resiliencia de sus sectores agrícolas y energéticos.

Sin embargo, advirtió que un retorno de Trump a la presidencia podría significar una reactivación de políticas proteccionistas, con efectos indirectos sobre las cadenas de suministro regionales. Los países más vulnerables serían México, Brasil y Chile, por su alto nivel de interdependencia con la economía estadounidense.

El líder de la CAF también subrayó la necesidad de fortalecer la integración regional y la cooperación comercial, para reducir la exposición de los países latinoamericanos a los vaivenes políticos de Washington.

“El desafío no es solo resistir el proteccionismo, sino aprovecharlo para acelerar la industrialización regional”, concluyó.

Relevancia para Ecuador:

El comercio exterior ecuatoriano podría verse afectado por cambios en la política arancelaria de EE. UU., su principal socio no petrolero. Una estrategia más proteccionista obligaría a Ecuador a diversificar mercados y fortalecer su industria local, especialmente en sectores de exportación no tradicional.

Ilustración de portada: Puerto internacional con contenedores y banderas de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador.

Crédito: Ilustración generada digitalmente para Dialoguemos.