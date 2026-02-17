La mitad de los productos de exportación ecuatorianos entrarán a EE.UU. sin aranceles

martes, febrero 17, 2026

Un acuerdo comercial permitirá que cerca del 50% de los productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense sin pagar aranceles, lo que abre nuevas oportunidades para exportadores y fortalece la relación bilateral.

Ecuador avanza en la consolidación de su relación comercial con Estados Unidos tras anunciarse que aproximadamente la mitad de sus productos de exportación podrán ingresar a ese país sin el pago de aranceles. La medida representa un paso relevante en la estrategia del Gobierno para ampliar mercados y fortalecer la competitividad del sector exportador.

El anuncio se produjo en el marco de reuniones bilaterales entre autoridades comerciales de ambos países, en las que se abordaron mecanismos para facilitar el comercio y mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense. La decisión beneficia especialmente a sectores como el agroindustrial, manufacturero y pesquero, que históricamente han dependido en gran medida de las ventas hacia Estados Unidos.

Para Ecuador, Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales. La eliminación de aranceles en un porcentaje significativo de productos implica una mejora directa en precios, márgenes y capacidad de competir frente a otros países exportadores. Además, podría incentivar nuevas inversiones y generar mayor dinamismo en empleo y producción.

Las autoridades ecuatorianas han destacado que este avance es parte de una agenda más amplia de integración comercial y apertura de mercados. El desafío ahora será garantizar que los sectores productivos aprovechen plenamente estas ventajas, fortaleciendo estándares de calidad, logística y cumplimiento normativo.

Foto de portada: Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, junto a Jamieson Greer, representante de Comercio de EE.UU., durante una reunión bilateral sobre temas comerciales.

