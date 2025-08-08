Estados Unidos impone aranceles a más de 90 países

viernes, agosto 8, 2025

A la medianoche entraron en vigor nuevas tarifas aduaneras de EE.UU. dirigidas a más de 90 países. Algunas superan el 30%. Trump celebra la medida y asegura que ingresarán “miles de millones” al país.

A partir de hoy, entraron en vigencia los nuevos aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, que afectan a más de 90 países en todo el mundo. Las tarifas varían entre el 10% y el 20% en acuerdos pactados, y superan el 30% en casos de medidas unilaterales impuestas por Washington.

Donald Trump, en campaña por su posible retorno a la Casa Blanca, ha defendido la medida afirmando que representa un “rescate económico” frente a la deslocalización industrial. Según él, los aranceles generarán ingresos multimillonarios para el país.

Expertos advierten que esta política proteccionista puede traer consecuencias globales: interrupción de cadenas de suministro, encarecimiento de productos y represalias por parte de otros bloques comerciales. Además, se anticipa un aumento en la tensión geopolítica con socios clave como China, India, México y Brasil.

En América Latina, los países que no lograron cerrar acuerdos con EE.UU. serán los más golpeados, especialmente en sectores como manufactura, agroindustria y exportaciones tecnológicas.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador no está entre los principales afectados, esta decisión puede alterar el comercio internacional, afectar los precios de importación y modificar la dinámica económica global en la que el país está inserto.