La subida del nivel del mar amenaza a 13 millones de agricultores en todo el mundo

jueves, agosto 21, 2025

Un modelo global proyecta que 13 millones de agricultores costeros podrían verse obligados a adaptarse, migrar o abandonar sus tierras debido al aumento del nivel del mar.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Según un innovador modelo global desarrollado por investigadores del Instituto IVM de la Vrije Universiteit Amsterdam, el sistema DYNAMO-M analiza decisiones reales de agricultores costeros en riesgo. Este modelo estima que 13 millones de hogares agrícolas se enfrentarán a inundaciones, salinización del suelo o pérdida de cultivos para 2080, debiendo optar entre quedarse y sufrir pérdidas, adaptarse con infraestructuras o incluso migrar tierra adentro.

Además, informes adicionales del World Economic Forum indican que aproximadamente 230 millones de personas viven en zonas con menos de 1 metro de altitud sobre el nivel del mar, y que un solo aumento de 20 cm podría generar daños por inundaciones cercanos a $1 billón anualmente en las ciudades costeras más grandes del mundo.

Relevancia para Ecuador:

Como nación con una extensa costa y una agricultura costera significativa, Ecuador se encuentra en un escenario de alto riesgo. Esta situación exige diseñar estrategias de adaptación agrícola, mejorar los sistemas de alerta temprana y fomentar políticas de uso de suelos resilientes, para proteger tanto la seguridad alimentaria como los medios de vida rurales.