Trump acusó al gobierno de México de tener una alianza con los cárteles del narcotráfico

domingo, febrero 2, 2025

El presidente norteamericano sostuvo que esos grupos criminales “ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”

Donald Trump acusó el sábado al gobierno de México de tener “una alianza” con los cárteles del narcotráfico y le impuso aranceles aduaneros, junto con Canadá y China, hasta que cooperen en la lucha contra las drogas.

Desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente republicano lidera una diplomacia agresiva en su lucha sin cuartel contra los cárteles y las pandillas, que declaró “organizaciones terroristas”, así como contra la inmigración irregular.

“Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”, afirmó la Casa Blanca.

Además, el presidente estadounidense los acusó de ser los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas, que han puesto en riesgo la salud de los ciudadanos norteamericanos.

Asimismo, la Casa Blanca acusó al gobierno de México de haber proporcionado “refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte” de drogas. Estos narcóticos “han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”, afirmó en un comunicado el Ejecutivo.

Cabe destacar que en este sentido, la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en su último reporte identificó al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos organizaciones que trafican fentanilo a Estados Unidos.

El 20 de enero, cuando tomó posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos, Trump anunció una de las primeras medidas de su gobierno: designar a los cárteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras” (FTOs, por sus siglas en inglés).

Entre los cárteles mexicanos que podrían ser clasificados como organizaciones terroristas figuran dos de los cárteles trasnacionales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también otros siete grupos criminales que operan a menor nivel y que han sido destacados en reportes previos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Tal como estaba previsto, este sábado por la tarde, Trump firmó la orden ejecutiva para imponer aranceles del 25% a México y Canadá, así como del 10% a China debido a la crisis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos.

Esta decisión provocará que los productores mexicanos deban pagar una tarifa del 25 por ciento, lo cual permanecerá “hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas”.

A través de redes sociales, el presidente de Estados Unido anunció que la imposición de aranceles se realizó a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) debido a la amenaza de migrantes ilegales y drogas.

“Esto se hizo (…) debido a la gran amenaza de inmigrantes ilegales y drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo. Necesitamos proteger a los estadounidenses, y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. Hice una promesa en mi campaña de detener la avalancha de inmigrantes ilegales y drogas que cruzan nuestras fronteras, y los estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de ello”.

El objetivo de Trump es claro: “proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo”, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. De hecho, el fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, según las autoridades sanitarias estadounidenses.

Por su parte, el presidente norteamericano advirtió que los aranceles a a China también se mantendrán hasta que haya “una plena cooperación” por parte del régimen de Xi Jinping en la lucha contra el fentanilo. La Casa Blanca acusa a Beijing de desempeñar “un papel central” en esta crisis y al “Partido Comunista” que gobierna el país de haber “subvencionado a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo”.

En su opinión, “China no solo no logra frenar la fuente de drogas ilícitas, sino que contribuye activamente a este negocio”.

Sheinbaum asegura que la economía mexicana es “fuerte”

Justo cuando la Casa Blanca anunciaba las medidas, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intervenía en un acto público. No aludió explícitamente al tema, pero reiteró su posición anterior: “Yo estoy tranquila, con la cabeza fría, porque sé que la economía de México es muy poderosa, muy fuerte (…). No me siento sola”.

La mandataria había afirmado con anterioridad que su Gobierno se encuentra preparado con al menos tres planes. “Tenemos Plan A, Plan B y Plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos (…) Es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para economía de EEUU”.

Este sábado, luego de que diera la firma de la orden ejecutiva por parte de Trump, la presidenta de México reafirmó sentirse tranquila y enfatizó que el país negocia con la frente en alto.

“Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto. Somos iguales con todas las naciones del mundo. México es un país libre y soberano”, comentó en un evento en Chicoloapan, Estado de México.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/mexico/2025/02/01/donald-trump-firma-aranceles-para-mexico-del-25-para-detener-la-entrada-de-drogas-a-eeuu/