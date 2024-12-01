iPhone 17 Air: todo lo que debes saber sobre el teléfono más delgado que tendría Apple

domingo, diciembre 1, 2024

Este celular solo contaría con una cámara y no tendría bandeja para tarjeta SIM, como se ha dicho desde hace varios meses por conocedores de la marca

En 2025, Apple podría presentar un nuevo modelo denominado iPhone 17 Air, caracterizado por un diseño notablemente más delgado en comparación con los demás teléfonos móviles de su línea. Según un filtrador llamado Majin Bu, quien compartió la información a través de su cuenta en X (antes Twitter), este dispositivo tendría un grosor de entre 5 y 6 milímetros.

El rumor coincide con un informe del medio The Information, que señaló que Apple estaría trabajando en un modelo de iPhone más delgado para 2025.

Además, el filtrador detalló que este supuesto iPhone 17 Air carecería de soporte para mmWave 5G, no incluiría bandeja para tarjeta SIM, y estaría equipado con un único altavoz para llamadas, una cámara trasera centralizada y una batería de menor capacidad.

Cómo sería el iPhone 17 Air

El iPhone 17 Air, según el filtrador mencionado, sería presentado en septiembre de 2025 y promete ser el modelo más delgado de la serie iPhone, con un grosor de apenas 5 a 6 mm y fabricado con un marco de aluminio.

Entre sus características estaría la cámara trasera, única y centrada, lo que podría indicar un enfoque minimalista para usuarios que priorizan funciones esenciales.

Además, contaría con un único altavoz en la parte superior, posiblemente orientado hacia la eficiencia energética y la reducción de componentes. No incluiría soporte para mmWave 5G, limitando su compatibilidad con las redes más rápidas.

iPhone 17 Air prescindiría de la bandeja para SIM, lo que podría reforzar la transición hacia el uso exclusivo de eSIM. Asimismo, contaría con una batería más pequeña, lo que podría ser un desafío en términos de autonomía. Este dispositivo parece ser un ejercicio de Apple por fusionar simplicidad y tecnología en un formato ligero.

Qué tan confiables son los rumores sobre iPhone 17

Los rumores sobre el iPhone 17 Air, previsto para septiembre de 2025, provienen de fuentes como analistas y filtraciones de la cadena de suministro. Aunque estas fuentes han sido precisas en ocasiones anteriores, la información sobre productos no lanzados puede cambiar antes de su presentación oficial.

Por lo tanto, aunque los rumores ofrecen una visión preliminar, es recomendable esperar confirmación oficial para obtener detalles definitivos.

Qué iPhone es el más delgado

El modelo de iPhone más delgado que Apple ha lanzado hasta la fecha es iPhone 6 con un grosor de 6.9 mm y lanzado en 2014.

Este modelo introdujo una pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750 píxeles y una densidad de 326 ppi, ofreciendo una experiencia visual mejorada. En su interior, incorporaba el chip A8 de 64 bits, acompañado por el coprocesador de movimiento M8.

Por su parte, el modelo móvil más reciente de Apple, iPhone 16, tiene un grosor de 7.80 mm. Cuentacon una pantalla OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) sin marco y una resolución de 2556 x 1179 pixeles a 460 ppi.

Qué características tiene iPhone 16

iPhone 16, lanzado en septiembre de 2024, incluye características en diseño como la disponibilidad en colores negro, blanco, rosa, verde azulado y ultramarino. Su estructura de aluminio incluye un frontal de Ceramic Shield de última generación y una parte trasera de vidrio con infusión de color.

Equipado con el chip A18, que incluye una CPU de seis núcleos, una GPU de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, el dispositivo garantiza un rendimiento eficiente y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

El sistema de cámaras duales cuenta con una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura f/1.6 y estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, permitiendo fotografías en superalta resolución de 24 MP y 48 MP. Además, ofrece un teleobjetivo de 2x de 12 MP y una cámara ultra gran angular de 12 MP con un ángulo de visión de 120°.

