Instagram se renueva en iPhone: qué pasó con los mensajes directos

Fijar mensajes.

Al igual que en WhatsApp, Instagram ahora permite a los usuarios fijar mensajes importantes en los mensajes directos. Esta herramienta resulta práctica para mantener visible información relevante o recordar mensajes específicos sin necesidad de buscarlos entre el historial de conversaciones.

Instagram prueba opción de ‘No me gusta’ en las publicaciones

Instagram está experimentando con un nuevo botón de ‘No me gusta’ en los comentarios de las publicaciones, una función que, por el momento, está disponible solo para algunos usuarios como parte de una fase de prueba. Esta herramienta se encuentra tanto en los comentarios de las publicaciones del feed como en los reels.

La plataforma no mostrará un recuento de los comentarios que reciban esta reacción, y tampoco se notificará a los usuarios si alguien pulsa el botón en sus comentarios. Con el tiempo, los comentarios marcados con ‘No me gusta’ podrían influir en su clasificación, desplazando hacia abajo aquellos que no son bien recibidos.

El objetivo de esta función es ofrecer una forma privada para que los usuarios expresen su desacuerdo con ciertos comentarios y contribuir a mantener un ambiente más amigable dentro de la comunidad de Instagram.

“Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”. explico Adam Mosseri, director de Instagram.