Pronostican lluvias y tormentas para este 20 de noviembre, en la Amazonía

Redacción
miércoles, noviembre 20, 2024
Es el pronóstico del Inamhi. También se espera precipitaciones ocasionales entre ligeros y moderados en la región Interandina y lloviznas aisladas en lugares puntuales del Litoral.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó, para este miércoles 20 de noviembre del 2024, lluvias y tormentas en la Amazonía. También precipitaciones ocasionales entre ligeros y moderados en la región Interandina y lloviznas aisladas en lugares puntuales de la región Litoral.

La entidad espera que, a escala nacional, hasta el 22 de noviembre, se prevén precipitaciones de variable intensidad con tormentas en estribación de cordillera de la Amazonía, norte de la Sierra y zonas puntuales del centro y sur de la región. Es posible que se produzcan acumulaciones de agua en las viviendas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

“El escenario responde, entre otros factores, al ingreso de masas de aire húmedo desde la Amazonía, procesos de convergencia y divergencia de vientos, sumado con el calentamiento diurno generará procesos termo-dinámicos”, indicó el Inamhi.

Los índices de radiación UV serán muy altos en 11 zonas del Ecuador continental e insular. En 21 sectores estará alta y moderada en seis puntos del país. Por eso, los técnicos del Inamhi indicaron a la ciudadanía que tome medidas de prevención.

En Quito, la temperatura variará entre 10 y 23 grados centígrados. Se espera lluvias en horas de la tarde. Por la mañana, el cielo estará nublado.

En cuanto a Guayaquil, la temperatura oscilará entre 22° y 31°. El cielo estará parcialmente nublado con incremento de calor, informó Segura EP. No se reportará incremento del aguaje. La radiación UV será alta. “Evite una exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00. Beba mucha agua para evitar la deshidratación”

