A un promedio de $0,30 por kilovatio, Ecuador compra energía eléctrica de Colombia

domingo, agosto 25, 2024

El país está comprando electricidad de Colombia a un promedio de USD 0,30 centavos el kilovatio, casi al doble de los que gastaba antes del 16 de agosto cuando su valor era de 16 centavos de dólar.

Ese día, Colombia decidió que solo venderá energía térmica después de satisfacer su demanda, lo que hizo que el precio suba.

Desde el 30 de julio, Ecuador aumentó su requerimiento de electricidad colombiana para no usar las reservas de agua de las hidroeléctricas e importó entre 420 y 456 megavatios cada hora, casi el máximo de electricidad que se puede enviar por las líneas instaladas.

Pero en vista del incremento del costo del país, redujo sus requerimientos y este lunes compró solo 359 megavatios por hora.

La situación obligó al Gobierno a usar el agua represada en Mazar, que es el mayor embalse del país, en julio su cota máxima fue de 2 153 metros y bajó su nivel a 2 145 metros sobre el nivel del mar, la más baja de los últimos dos meses,

Ese embalse es estratégico porque entrega agua a las tres hidroeléctricas del río Paute, Mazar, Paute Molino y Sopladora, que en conjunto son capaces de entregar el 38% de la hidroelectricidad del país.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-compra-energia-electrica-colombia-usd-030-kilovatio-XX7891257