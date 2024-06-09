Tercer mandato consecutivo de Modi en la India

domingo, junio 9, 2024

Tiempo de lectura: 2 minutos

Nueva Delhi (EFE).- El líder nacionalista hindú Narendra Modi tomó juramento este domingo como primer ministro de la India para un histórico tercer mandato consecutivo, en el que tendrá que gobernar en coalición por primera vez tras unas reñidas elecciones en las que su partido no obtuvo la mayoría.

Modi juró su cargo al frente del nuevo Gobierno durante una ceremonia en la residencia presidencial, a la que asistieron varios jefes de Estado y primeros ministros de naciones aliadas de la India.

Además de Modi, jurarán su nuevo cargo los ministros del futuro gabinete, aunque todavía se desconoce qué cartera ocupará cada uno.

El exministro del Interior, Amit Shah, el último ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, o la antigua ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, serán algunas de las caras conocidas del nuevo Gobierno.

Se trata del tercer mandato seguido de Modi, que llegó al poder por primera vez en 2014 y fue reelegido en 2019. En ambas ocasiones, el mandatario gobernó en solitario gracias a las mayorías que su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), logró en la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha.

Gobierna en coalición por primera vez

Sin embargo, los 240 escaños que el BJP obtuvo en las recientes elecciones generales fueron insuficientes para alcanzar los 272 asientos que otorgan una mayoría parlamentaria, por lo que Modi se vio obligado a buscar el apoyo de sus socios de la coalición Alianza Democrática Nacional (NDA), que lidera el BJP.

Los responsables de esta alianza, que sumó unos 290 escaños, eligieron unánimemente el pasado miércoles a Modi como su líder para la nueva legislatura, dándole vía libre para gobernar de nuevo la mayor democracia del planeta.

A cambio, no obstante, el BJP concedió más de una decena de ministerios al resto de partidos de la NDA, según el diario Indian Express.

La ceremonia contó con la asistencia de siete líderes políticos de naciones aliadas de la India: los presidentes de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, y Maldivas, Mohamed Muizzu; el vicepresidente de Seychelles, Ahmed Afif; o los primeros ministros de Bangladés, Sheikh Hasina, Nepal, Pushpa Kamal Dahal, Bután, Tshering Tobgay y Mauricio, Pravind Kumar Jugnauth.

Con su tercer mandato seguido, Modi iguala el récord de Jawaharlal Nehru, el primer mandatario de la India tras la independencia del Imperio británico en 1947, y que gobernó el país durante tres legislaturas ininterrumpidas hasta su muerte en 1964. EFE