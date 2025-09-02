Putin, Xi y Modi se reúnen sin Estados Unidos: hacen un frente común ante el poder occidental

martes, septiembre 2, 2025

El encuentro entre los líderes de Rusia, China e India envía un mensaje político global: la consolidación de un bloque alternativo frente a la influencia de Estados Unidos.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La reunión entre Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi marcó un momento clave en el tablero internacional. Más allá de la cordialidad, el encuentro simboliza el interés de estas potencias en mostrar unidad y en preparar un frente común que les permita disputar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados.

Putin, que enfrenta el aislamiento occidental tras la guerra en Ucrania, encontró respaldo en Xi y Modi. China, cada vez más firme en su rol de contrapeso global, y la India, que juega estratégicamente entre Occidente y Asia, coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en sectores energéticos, tecnológicos y de defensa.

Aunque no se anunciaron pactos formales, el hecho de sentarse juntos, sin la presencia de Washington, constituye un gesto de alineamiento que podría tener consecuencias a largo plazo en la conformación de un nuevo orden mundial.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador debe seguir de cerca estas dinámicas, pues los reacomodos de poder influyen en mercados estratégicos como el energético, el tecnológico y el de inversiones. Una mayor multipolaridad podría abrir nuevas oportunidades de cooperación, pero también exigir una diplomacia más cuidadosa.