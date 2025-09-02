LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Putin, Xi y Modi se reúnen sin Estados Unidos: hacen un frente común ante el poder occidental

Redacción
martes, septiembre 2, 2025
El encuentro entre los líderes de Rusia, China e India envía un mensaje político global: la consolidación de un bloque alternativo frente a la influencia de Estados Unidos.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La reunión entre Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi marcó un momento clave en el tablero internacional. Más allá de la cordialidad, el encuentro simboliza el interés de estas potencias en mostrar unidad y en preparar un frente común que les permita disputar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados.

Putin, que enfrenta el aislamiento occidental tras la guerra en Ucrania, encontró respaldo en Xi y Modi. China, cada vez más firme en su rol de contrapeso global, y la India, que juega estratégicamente entre Occidente y Asia, coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en sectores energéticos, tecnológicos y de defensa.

Aunque no se anunciaron pactos formales, el hecho de sentarse juntos, sin la presencia de Washington, constituye un gesto de alineamiento que podría tener consecuencias a largo plazo en la conformación de un nuevo orden mundial.

Relevancia para Ecuador:
Ecuador debe seguir de cerca estas dinámicas, pues los reacomodos de poder influyen en mercados estratégicos como el energético, el tecnológico y el de inversiones. Una mayor multipolaridad podría abrir nuevas oportunidades de cooperación, pero también exigir una diplomacia más cuidadosa.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Se celebran los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides en China
China anuncia la construcción de la represa más grande del mundo: ¿podría afectar la rotación de la Tierra?
La carrera de coches autónomos: tras los pasos de China, EE.UU. y Europa
La china Honor desarrollará robots en el marco de su plan IA de 10.000 millones de dólares

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com