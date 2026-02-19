LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

China hace alarde de su poder tecnológico con guerreros robots en su celebración del Año Nuevo

Redacción
jueves, febrero 19, 2026
Durante la Gala del Festival de Primavera transmitida por CCTV, China mostró un despliegue de robots humanoides en escena junto a niños, en una exhibición de poder que combinó tradición cultural y demostración tecnológica.
Tiempo de lectura: 2 minutos

China convirtió su tradicional celebración del Año Nuevo Lunar en una vitrina global de innovación tecnológica. Durante la Gala del Festival de Primavera transmitida por la cadena estatal CCTV, uno de los programas más vistos del planeta, el público presenció un espectáculo de acrobacias protagonizado por niños y robots humanoides que ejecutaron movimientos coordinados con notable precisión.

 

El número no fue únicamente una puesta en escena artística. Para muchos analistas, se trató de un mensaje cuidadosamente diseñado para mostrar los avances del país en robótica e inteligencia artificial. Los dispositivos, con movimientos fluidos y sincronización milimétrica, evidencian el progreso chino en automatización y desarrollo de tecnologías aplicadas tanto al ámbito civil como industrial.

 

China ha invertido de manera sostenida en sectores estratégicos como la robótica avanzada, la inteligencia artificial y la manufactura automatizada, con el objetivo de reducir dependencia tecnológica externa y consolidarse como líder global en innovación. La integración de robots en un evento cultural de enorme audiencia refuerza esa narrativa de modernidad y poderío.

 

El espectáculo se produjo en un contexto de creciente competencia tecnológica entre China y potencias occidentales, donde el dominio en semiconductores, automatización y sistemas inteligentes se ha convertido en un eje central de disputa económica y geopolítica.

 

Más allá del componente artístico, la presentación funcionó como una declaración simbólica: la tecnología forma parte del nuevo imaginario nacional chino.

 

Relevancia para Ecuador:

El avance acelerado de China en robótica e inteligencia artificial tiene impacto global. Ecuador, que mantiene relaciones comerciales importantes con el gigante asiático, debe observar cómo estas innovaciones pueden influir en comercio, industria y cooperación tecnológica futura.

 

Foto de portada: Un momento del número de acrobacias entre niños y robots humanoides durante la Gala del Festival de Primavera de la CCTV por el Año Nuevo Lunar chino.
Crédito: Vídeo: CCTV

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Investigan si un incendio en Año Nuevo que se creyó extinguido causó la tragedia en Los Ángeles
Las siete claves saludables para equilibrar la alimentación tras los festejos de Año Nuevo
Se prevé la salida de 160 mil personas, por las terminales de Quito, por año nuevo
Conoce las medidas de seguridad para la celebración de Año Nuevo en Times Square

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com