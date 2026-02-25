China descubre la propiedad intelectual

miércoles, febrero 25, 2026

El crecimiento de las patentes en China y la defensa de marcas como el popular muñeco Labubu muestran un giro estratégico hacia la protección de la propiedad intelectual en la segunda economía del mundo.

China ha dado un giro significativo en materia de propiedad intelectual, consolidando un modelo que apuesta cada vez más por la protección de patentes y marcas propias. El fenómeno no solo responde a presiones internacionales, sino también al interés interno por proteger innovaciones nacionales y fortalecer su presencia en mercados globales.

Un ejemplo visible es el caso del muñeco Labubu, convertido en un éxito internacional y, al mismo tiempo, víctima de múltiples falsificaciones. La proliferación de copias ha llevado a reforzar mecanismos legales para defender los derechos de autor y las marcas registradas.

Durante años, el gigante asiático fue señalado por prácticas laxas frente a la piratería. Sin embargo, el crecimiento de empresas tecnológicas, diseñadores y fabricantes propios ha cambiado la ecuación. Hoy, China lidera el registro mundial de patentes en varios sectores estratégicos, incluyendo tecnología, inteligencia artificial y energías renovables.

El fortalecimiento institucional en este ámbito busca atraer inversión extranjera y consolidar la confianza en su sistema jurídico comercial. La defensa de la propiedad intelectual se ha convertido en un elemento clave de su estrategia económica global.

Este proceso refleja una transición: de ser percibida como una economía imitadora, China busca posicionarse como un actor innovador con marcas y productos propios protegidos internacionalmente.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, que busca diversificar exportaciones y atraer inversión, el fortalecimiento global de la propiedad intelectual es un tema clave. La protección de marcas nacionales y la innovación tecnológica pueden convertirse en herramientas estratégicas de desarrollo.

Pie de foto: El muñeco chino Labubu, un éxito internacional, víctima de falsificaciones.

Crédito: Clodagh Kilcoyne / Reuters