La tasa de natalidad de China cae al nivel más bajo desde 1949

China registra su nivel de natalidad más bajo desde la fundación de la República Popular, profundizando una crisis demográfica que amenaza su crecimiento económico y su estabilidad social.

La tasa de natalidad de China cayó en 2025 a su nivel más bajo desde 1949, año de la fundación de la República Popular, confirmando una tendencia de largo plazo que las autoridades no han logrado revertir pese a múltiples incentivos. El país registra así su cuarto año consecutivo de reducción poblacional, con más muertes que nacimientos.

Durante décadas, la política del hijo único marcó profundamente la estructura demográfica china. Aunque esta restricción fue eliminada y reemplazada por políticas que permiten dos y hasta tres hijos, los nacimientos continúan disminuyendo. Factores como el alto costo de la vivienda, la educación, la atención médica y la creciente precariedad laboral han llevado a muchas parejas jóvenes a posponer o renunciar a la idea de tener hijos.

El envejecimiento acelerado de la población plantea serios desafíos económicos. Una fuerza laboral más reducida presiona los sistemas de pensiones y salud, mientras limita el crecimiento económico en un país que ha sido durante años el motor industrial del mundo. Expertos advierten que, sin cambios estructurales profundos, China podría enfrentar una desaceleración prolongada.

El Gobierno ha implementado campañas para promover la natalidad, subsidios y beneficios fiscales, pero los resultados han sido limitados. Cambios culturales, nuevas aspiraciones personales y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral también influyen en esta transformación demográfica.

La caída histórica de la natalidad no solo redefine el futuro interno de China, sino que tiene implicaciones globales, dada la centralidad del país en la economía mundial.

Relevancia para Ecuador:

La crisis demográfica china puede impactar el comercio, la inversión y las cadenas globales de producción, con efectos indirectos para economías abiertas como la ecuatoriana.

