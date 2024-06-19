El colombiano Ferxxo cantará en la inauguración de la Copa América 2024

miércoles, junio 19, 2024

Su participación en el evento inaugural lo confirmó la Conmebol a través de redes sociales con un video del interprete de 'Luna'

El cantante y producto colombiano Ferxxo se presentará en la apertura de la Copa América 2024, que arranca este jueves 20 de junio del 2024 en Estados Unidos. Esta presentación es parte de su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour‘ de sexto álbum ‘Mor’.

Su participación en el evento inaugural lo confirmó la Conmebol a través de redes sociales con un video del interprete de ‘Luna’. En el clip, el artista conocido también como Feid dio a conocer a todos sus seguidores que dará un show en este importante evento deportivo de América y los invitó a seguir su espectáculo por las redes sociales.

«¡Qué belleza Mor! No se pierdan ese show porque va a estar una chimba Mor. ¡Una belleza! La vamos a pasar muy bueno. Dios los bendiga, disfruten», dijo Ferxxo, quien portó su características gafas y gorra de color verde para dar el anuncio.

«Desde que empezamos la organización de la Conmebol Copa América 2024 nos enfocamos en contar con la participación y el apoyo de artistas, como Feid, que representan la pasión y la entrega de los sudamericanos. Nuestro propósito es hacer de esta Conmebol Copa América un torneo inolvidable, vibrante y con el que todos los aficionados sientan la grandeza de nuestro fútbol. Eestamos seguros de que con este show inaugural nos acercamos a ese objetivo«, declaró el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ferxxo, nominado en nueve ocasiones a los Grammy latinos, es un músico, compositor y productor colombiano, reconocido por popularizar términos de la cultura paisa (colombiana) como ‘Mor’ y generar una identidad sonora y visual dentro del género urbano.

El espectáculo inaugural de la Copa América 2024 se realizará en Atlanta, donde la vigente campeona, Argentina, se medirá ante Canadá, que acude por primera vez al torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Este partido que da inicio a la 48.ª edición se disputará a las 07:00 el jueves en el Mercedes-Benz Stadium, donde se espera la asistencia de más de 75 000 personas.

