Uruguay y Colombia definirán el otro finalista de la Copa América

El equipo de Marcelo Bielsa, que eliminó a Brasil, se enfrentará al conjunto de Néstor Lorenzo, que goleó a Panamá. Transmiten DSports y Flow desde las 21

A qué hora jugarán Uruguay y Colombia:

21:00 Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

20:00 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos).

19:00 Ecuador, Colombia y Perú.

18:00 México.

TV: DSports y Flow (Argentina)

¿Qué dijo Lionel Scaloni ante la posibilidad de enfrentar a Colombia o Uruguay?

El entrenador de la selección argentina se refirió a su próximo rival después de vencer a Canadá en la semifinal: “Son rivales top, de los mejores a nivel selecciones, veremos el partido, pero sería imprudente si digo que prefiero a uno u otro porque uno ya nos ganó y nos lo puso muy difícil, y Colombia también es difícil”.

Colombia o Uruguay: Leo Messi fue claro al hablar del hipotético rival para la final de la Copa América 2024

El capitán de la selección argentina se refirió a la victoria de la celeste ante Canadá, que los dejó como el primer finalista de la edición 48 del prestigioso torneo continental.

La selección Argentina comandada por Lionel Messi le ganó nuevamente a Canadá 2-0, rival al que había derrotado por el mismo marcador en la inauguración de la Copa América 2024, y ahora se prepara para disputar el próximo domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami la final del prestigioso torneo continental en su edición 48.

Colombia vs. Uruguay: cuál selección pasará a la final de la Copa América, según la inteligencia artificial

James Rodríguez y Luis Díaz por la “tricolor”, y Darwin Núñez por “Los Charrúas”, serán determinantes en un partido que decidirá el rival de la Argentina de Lionel Messi

En la antesala de las semifinales de la Copa América 2024, las selecciones de Colombia y Uruguay se alistan para un enfrentamiento crucial que definirá quién avanzará a la final del torneo.

Perrito se hizo viral por “predecir” los resultados de la Copa América: este es su “pronóstico” para el partido Colombia-Uruguay

El corgi, a pesar de tener problemas con el marcador, ha logrado atinarle a los ganadores de cada encuentro deportivo.

Nada está escrito sobre el partido Colombia-Uruguay en la semifinales de la Copa América (2024) que definirá al rival de Argentina en la final del torneo deportivo más importante del continente. Sin embargo, los aficionados del fútbol ya empiezan a hacer sus apuestas sobre quién pasará a la última fase de este evento.

El plan de Bielsa con Luis Suárez, la versión uruguaya de Caniggia en 2002, que esta vez podría terminar con final feliz

El ídolo uruguayo fue convocado por el Loco y casi no tuvo minutos. Sin embargo, es referente y tiene ascendencia dentro del plantel. Las razones del DT.

La selección de Uruguay afrontará la semifinal de la Copa América ante Colombia y Luis Suárez transita lo que podría ser su despedida definitiva del equipo nacional. El Pistolero, que a los 37 años disfruta de su estadía en Inter Miami con su amigo Lionel Messi, fue convocado por Marcelo Bielsa para el certamen continental y generó la sorpresa de muchos que creían que el DT no iba a tenerlo en cuenta. Esta no es la primera vez que el Loco cita a un futbolista consagrado en el epílogo de su trayectoria, ya que anteriormente había ocurrido lo mismo con Claudio Paul Caniggia en 2002. Aunque, aquella vez, la historia no tuvo final feliz.

Posibles formaciones:

Uruguay: Sergio Rochet, Sebastián Cáceres, José María Giménez y Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.DT: Marcelo Bielsa.

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

