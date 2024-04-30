El CAL conoció solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo

martes, abril 30, 2024

También pidió a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) un informe técnico-jurídico no vinculante, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de tres días.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Legislatura conoció la solicitud de juicio político presentada por la legisladora ambateña del movimiento Construye, Ana Galarza, en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña.

También solicitó a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) un informe técnico-jurídico no vinculante, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de tres días.

Los asambleístas de Construye, Jaime Moreno y Galarza, presentaron el 24 de abril la solicitud de juicio político contra Arrobo, a quien señalan de incumplimiento de funciones al tener responsabilidad en los cortes de luz que vive el país.

El documento contó con 40 firmas de respaldo entre legisladores independientes e incluso la de Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC).

Ana Galarza comentó que está fiscalización permitirá esclarecer qué sucedió con el sector energético. Arremetió contra la administración de Daniel Noboa al decir que, pese a que se denunció por sabotaje a una decena de funcionarios, estos siguen trabajando en el área eléctrica.

“Si es que esto fue un tongo del Gobierno para lavarse las manos por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que el país esté a oscuras, este juicio político podrá develar los verdaderos motivos de qué fue lo que nos llevó a que Ecuador esté sin energía”, expresó Galarza.

La solicitud deberá pasar por el CAL y de ser admitida a trámite, se sustanciará en la Comisión de Fiscalización. No obstante, debe ponerse a la cola ya que antes hay unos nueve juicios políticos pendientes.

Enmiendas y Reformas Constitucionales

De otro lado, el CAL autorizó ampliar por 180 días, el plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, a partir del 13 de junio del 2024.

La solicitud fue presentada por el legislador Otto Vera, presidente de la comisión, a fin de continuar el análisis de dos proyectos de enmiendas a los artículos 138, 120, 141, 292, 294 y 295 de la Constitución de la República, presentados en 2022 y que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-cal-solicitud-juicio-politico-exministra-energia-andrea-arrobo-JE7251092#