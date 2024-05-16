La UTPL apuesta por la ciencia y la tecnología para resolver retos empresariales

jueves, mayo 16, 2024

Ramiro Ramírez Coronel, docente del departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la UTPL, detalló que la participación de los estudiantes es fundamental para brindar soluciones innovadoras.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Parque Científico y Tecnológico (PCyT), anunció que, como parte de su iniciativa “Retos Empresariales”, ha recibido 85 desafíos para desarrollar soluciones innovadoras apoyadas en la ciencia y tecnología que dan respuesta a problemas y necesidades de diversas empresas del sector privado.

En ese sentido, Jaime Román Rodríguez, coordinador de Innovación en el Parque Científico y Tecnológico, comenta que el sector empresarial confía en los investigadores, la gestión, capacidad de respuesta e infraestructura de la UTPL. En este contexto, la universidad ha recibido 85 solicitudes de prototipos e innovaciones en diferentes áreas: administrativa, financiera, comunicación, tecnología, producción y conectividad.

“Buscamos solucionar problemas, requerimientos o necesidades de una forma innovadora a través de retos; esto significa aplicar la investigación generada por los docentes y estudiantes para diseñar prototipos. Es muy importante que la empresa esté abierta a pensar fuera de la caja, a cambiar el chip de lo tradicional por ideas disruptivas y a colaborar activamente en el desarrollo del prototipo, pues ahí es donde la universidad aporta valor, en la innovación”, expresa Román.

Según el funcionario universitario, esta nueva convocatoria se enfoca en 5 aspectos:

Innovación alimentaria

Tecnologías de la información y comunicación

Biotecnología y farmacéutica

Tecnologías innovadoras del aprendizaje

Industria cultural y creativa

Por otra parte, Ramiro Ramírez Coronel, docente del departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la UTPL, detalló que la participación de los estudiantes es fundamental para brindar soluciones innovadoras. “A partir de la información que las empresas brindan sobre la necesidad que tienen, los estudiantes (grupos de 2 o 3 personas) realizan un proceso de análisis para escoger el proyecto y presentar sus propuestas (prototipos) en reuniones semanales o quincenales con la organización escogida”.

El desarrollo del prototipo forma parte de una materia en su malla curricular. Además, los estudiantes tienen la opción de capacitarse y formarse en temas específicos en la plataforma UDEMY para generar soluciones con mayor valor agregado. Cabe destacar que cada estudiante lidera el proyecto y planifica las reuniones posteriores con el cliente, bajo la supervisión y con el apoyo del docente, para presentar avances a la empresa.

Gracias a este proyecto, los estudiantes desarrollan habilidades como el trabajo en equipo, comunicación efectiva con clientes, liderazgo en grupos de trabajo, pero, sobre todo, ganan experiencia al trabajar en proyectos que resuelven problemas reales de las empresas.

La UTPL está comprometida con el sector empresarial y social al fomentar este tipo de iniciativas que benefician a la comunidad y son generadoras de ideas que repercuten directamente en un cambio positivo y en la generación de empleo.