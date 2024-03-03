LOADING

El milagro de Coco, el gato rescatado del incendio en Valencia

Redacción
domingo, marzo 3, 2024
El emocionante reencuentro de un gato con su familia luego de estar ocho días desaparecido tras quedarse atrapado en el edificio incendiado
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

En medio de toda la tragedia del incendio en Valencia, España, un momento conmovedor se apodera de las redes sociales. Se trata de un video donde se ve el emocionante reencuentro de un gato con su familia luego de estar ocho días desaparecido tras quedarse atrapado en el edificio incendiado.

Este sin duda fue un momento único porque se ve el momento exacto en el que Coco reconoce a su dueña y con felicidad se deja abrazar. El caso de este gatito se vuelve un rayo de esperanza para muchas personas que en medio de esta devastación no pierden la fe de encontrar a sus mascotas.

En redes sociales los usuarios han hecho este video viral y comentaron cosas muy significativas tratando de empatizar con todas las personas que perdieron a un ser querido. Una usuaria por medio de la plataforma X menciona “para los que tenemos o hemos tenido animales. Sabemos lo que ha sentido. Ojalá hubiera más milagros”.

En este lamentable incendio murieron al menos 40 perros, más de 30 gatos y una decena de personas. Esto ocasionó que algunas instituciones como el Colegio de Veterinarios de Valencia muestren su apoyo y condolencias.

Asimismo, Carlos Mazón el presidente de Generalitat Valenciana, anunció algunas medidas económicas y sociales para poder ayudar a las víctimas del incendio.

 

Texto publicado en Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/mundo/incendio-valencia-emotivo-reencuentro-gato-MJ6946394

