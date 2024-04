Pero no todo es malo

lunes, abril 29, 2024

El liderazgo se ha convertido en algo que todos lo pueden desempeñar, con pequeñas cosas, con demostrar honradez, con criterios íntegros, con contagiar esperanza, con dar ejemplo a niños y jóvenes

Tiempo de lectura: 5 minutos

K. Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico de inicios del siglo XX, decía “Todos los hombres pueden ser criminales, si se los tienta. Todos los hombres pueden ser héroes, si se los inspira”. La diferencia radica, a mi criterio, en los valores de las personas.

Hoy por hoy se requiere integridad, esperanza, humildad y honradez. Si a esto le sumamos la pasión que ponemos en hacer las cosas, estaríamos creando una nueva cultura de convivencia sustentable, buscando esos héroes tan necesarios.

El liderazgo se ha convertido en algo que todos lo pueden desempeñar, con pequeñas cosas, con demostrar honradez, con criterios íntegros, con contagiar esperanza, con dar ejemplo a niños y jóvenes.

Esta vez quiero que seamos muy positivos, a pesar de los problemas coyunturales que afrontamos, que dejemos de lado las dificultades y nos concentremos en que si hay esperanza. No todo es malo, hay gente muy buena, hay instituciones buenas, hay personas que conviven a diario con los demás, sin miedo.

Desde hace semanas he recopilado experiencias vividas en forma directa, no contadas, las he vivido. Por ello me permito compartirlas. Creo que vale la pena puntualizar las cosas buenas, pues para las malas tenemos mucho tiempo. Nuestra forma de vida, es seguir desafiando al tiempo, que no nos gane. Que nosotros le podamos desafiar y salir vivos del intento.

La primera experiencia que voy a compartir es con San Pedro. Nuevamente ha tenido algo que ver con el clima, las precipitaciones, los embalses, en suma, la posibilidad de superar las barreras en la generación suficiente de energía. Puede ser que todo el país solicitó a San Pedro, que convenza a Zeus de hacer llover al sur del país. Al parecer fue muy convincente pues estamos a pocos metros de sobrepasar el nivel mínimo del estiaje y asegurar la entrega de energía al país. Debemos ser cautos con el uso del agua y de la energía. No sabemos que negoció San Pedro con Zeus. Habrá que esperar, pero, de todas maneras, gracias San Pedro por las lluvias.

La segunda experiencia es muy rica. Conozco desde hace mucho tiempo a los progenitores de la Dra. Alegría Crespo, nueva Ministra de Educación. Un gran acierto del Sr. Presidente Noboa. Tiene formación apropiada, experiencia educativa en aula a diferentes niveles. Me impresionó una parte de su última entrevista, cuando hizo relación a la cultura educativa y no solo a la educación, a la cultura educativa. Este pensamiento, de ella, está alineado con la necesidad de nuestro querido país, especialmente de los niños y de los jóvenes, ejemplo de valores. De valores sustentables en el tiempo: integridad, honestidad, honradez y esperanza. Así hacemos cultura, así creamos un entorno transparente para convivir, así construimos los cimientos de la educación para el futuro. Bien, Sr. Presidente excelente nombramiento. Felicitaciones Dra. Alegría Crespo.

Jorge Rodríguez (2020), Isabel Robalino (2022), Julio César Trujillo (2019) y los otros miembros de la Comisión Anticorrupción, pueden descansar en paz y además confirmar irrefutablemente que, su accionar fue oportuno, claro, transparente y atinado. Ahora a ningún ecuatoriano de bien y de mal también, le queda una pizca de duda sobre las denuncias realizadas en su momento. El Sistema Judicial Norteamericano del Estado de Florida ha confirmado con sentencia efectiva, el atraco del ex contralor al erario nacional. La sentencia implica recuperar los bienes mal habidos del sentenciado. Tenemos, no suerte sino sabiduría para ratificar a Estados Unidos como el mejor socio de Ecuador en la guerra contra la corrupción y el narcotráfico. Bien por las entidades que colaboraron con el Sistema Judicial Norteamericano para que el caso sea desarrollado con la mayor transparencia y eficacia, llegando a sentenciar, adecuadamente y sin miramientos, a estos malos ecuatorianos. Gracias a todos los miembros de la Comisión Anticorrupción, por su ejemplo de lucha.

Bernardo Abad, Concejal Metropolitano, que en su momento (3.12.2019) solicitó el retiro de la condecoración Gran Collar Sebastián de Benalcázar, otorgado en 2012 a Carlos Polit F., por los actos de corrupción que en ese entonces habían sido demostrados y sentenciados en Ecuador. Ahora en 2024, con la ratificación de la sentencia a Carlos Polit F., por parte del Sistema Judicial Norteamericano del Estado de Florida, con mayor razón cabe lo solicitado por el Concejal Abad. Los Alcaldes Barrera y Yunda, 2012 y 2019, en su orden, fueron cómplices de esa condecoración no merecida, poniendo en tela de duda, los verdaderos atributos de este proceso de reconocimiento a la trayectoria de ilustres ciudadanos (valores). Bien por Bernardo Abad, por su tenaz lucha en el Concejo Metropolitano.

Tengo un auto clásico (1995) que fue robado por un avezado ladrón y con la mayor tranquilidad del caso, lo vimos en una cámara de video que capturó el momento. Por una buena acción del gerente de una fábrica, quién se informó del abandono de mi auto al frente de sus instalaciones, me ubicó como el dueño, para que me acercará a recuperarlo. Increíble, si todavía existen personas de bien. Gracias a esta acción llena de deseos de ayudar, recuperé mi auto. No la policía. Inicié el proceso legal institucional. Tantas trabas y vericuetos jurídico procesales que tomaron mucho tiempo y dinero. Hubo momentos de amargura y cansancio. Llegué a pensar en abandonarlo. Alguien me sugirió contratar un tramitador. El valor solicitado estaba demasiado fuera de mi alcance. Decidí que no pagaría a nadie para que haga por debajo. Lo haría yo mismo. Es complejo, es duro, lleva tiempo. Cansado solicité una cita con la autoridad pertinente. Increíble, me atendió, muy bien y me pidió un poco de paciencia, pero que me ayudaría. Fantástico, como jubilado sentí mucha calma, al saber que hay buenos funcionarios públicos. Gracias a la autoridad por su predisposición favorable.

Digo que hay personas buenas, si, las hay. Mi esposa debía realizar un trámite de nuestra hija (vive fuera del país) en el IESS. Con todos los documentos requeridos fuimos cumpliendo el proceso. Varios días nos tomaba el trámite. Llegamos a la dependencia IESS en las Naciones Unidas. Me senté a esperar pues mis rodillas no dan para hacerme el héroe. Noté que la Directora/Encargada de la agencia, dejó su oficina y se sentó en un módulo de atención al usuario. Atendía con normalidad a quienes tenían el turno pertinente. Momentos después me acerqué a felicitarle por su decisión y su gestión. Mi esposa seguía con los procesos hasta culminarlos. Dos días después, mi hija recibe en su cuenta, que la solicitud no fue aprobada pues no se presentó a firmar. Horror. Decidí volver yo solo. Solicité audiencia con la Directora, a quien había felicitado antes. Me atendió amablemente y descubrió el error, en menos de 15 minutos lo resolvió y aprobó el trámite. Muy bien, eso es servicio público de primera, tuve suerte de haber actuado con empatía. Felicitaciones a la Directora de la Agencia IESS de la Av. Naciones Unidas.

El miércoles pasado llovía medianamente. Mientras caminaba por la AV. 10 de agosto y Av. Atahualpa, noté que un adulto mayor tenía problemas con su auto, dejó de funcionar en plena Av. 10 de agosto, carril sur-norte, tipo 18h00, tráfico endemoniado. No pude ayudarlo pues mis rodillas no me lo permiten. Traté de buscar ayuda, pero llovía. Unos cinco jóvenes se dieron cuenta y corrieron a empujar el auto, en plena lluvia. Si, en plena lluvia. Lo movieron hasta que dejó de interrumpir el tráfico y lo estacionaron sobre la vereda. Muy bien por los jóvenes. Me acerqué y solicité ayuda a Aneta. Me retiré cuando me confirmaron su presencia.

Solo he tratado de compartir con ustedes, que si hay buenos todavía. Que hay gente buena, que necesitan el incentivo apropiado para actuar correctamente, que el ejemplo inspira y nos hace mantenernos como buenas personas, como ciudadanos de bien.

Así construimos cultura de convivencia, así reconstruimos nuestro querido Ecuador.