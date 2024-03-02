Incendio en pozo petrolero en Orellana

sábado, marzo 2, 2024

Un operario muerto y otro herido por quemaduras dejó un incendio. El hecho ocurrió en la noche del jueves 29 de febrero en el campo Sacha, el de mayor producción del país, durante los trabajos de completación del pozo Sacha 608

Un operario muerto y otro herido por quemaduras dejó un incendio ocurrido en un pozo petrolero de la provincia de Orellana, en Ecuador, informó en un comunicado la petrolera estatal Petroecuador, la noche del viernes 1 de marzo de 2024.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 29 de febrero en el campo Sacha, el de mayor producción del país, durante los trabajos de completación del pozo Sacha 608.

«Como resultado, dos personas que trabajaban en la contratista resultaron heridas al ser alcanzados por las llamas, posteriormente una de ellas falleció«, indicó Petroecuador en su comunicado.

El incendio también alcanzó una estructura eléctrica, lo que hizo que se apagara el funcionamiento de otros pozos en un número no determinado por la empresa, que estimó en una afectación de al menos 2 000 barriles de petróleo mientras se realicen los trabajos de reparación.

La producción nacional de petróleo de Ecuador ronda los 487 000 barriles al día. Y constituye uno de los principales pilares de su economía, con alrededor del 70% destina a la exportación.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/operario-muerto-herido-incendio-pozo-petrolero-orellana/