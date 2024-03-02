LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Incendio en pozo petrolero en Orellana

Redacción
sábado, marzo 2, 2024
Un operario muerto y otro herido por quemaduras dejó un incendio. El hecho ocurrió en la noche del jueves 29 de febrero en el campo Sacha, el de mayor producción del país, durante los trabajos de completación del pozo Sacha 608
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

Un operario muerto y otro herido por quemaduras dejó un incendio ocurrido en un pozo petrolero de la provincia de Orellana, en Ecuador, informó en un comunicado la petrolera estatal Petroecuador, la noche del viernes 1 de marzo de 2024.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 29 de febrero en el campo Sacha, el de mayor producción del país, durante los trabajos de completación del pozo Sacha 608.

«Como resultado, dos personas que trabajaban en la contratista resultaron heridas al ser alcanzados por las llamas, posteriormente una de ellas falleció«, indicó Petroecuador en su comunicado.

El incendio también alcanzó una estructura eléctrica, lo que hizo que se apagara el funcionamiento de otros pozos en un número no determinado por la empresa, que estimó en una afectación de al menos 2 000 barriles de petróleo mientras se realicen los trabajos de reparación.

La producción nacional de petróleo de Ecuador ronda los 487 000 barriles al día. Y constituye uno de los principales pilares de su economía, con alrededor del 70% destina a la exportación.

 

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/operario-muerto-herido-incendio-pozo-petrolero-orellana/

 

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Sacha… ¿conviene o no?
¿Qué pasará con el Campo Sacha? Inés Manzano lo explica
Presidente Noboa pone fecha para desembolso de la prima de Sinopetrol por contrato del campo Sacha
Campo Sacha: Ecuador recibirá un adelanto de $1 500 millones por delegación de sus operaciones

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com