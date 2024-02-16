Israel amenaza con expandir la guerra a Rafah si Hamás no libera a los rehenes

viernes, febrero 16, 2024

«Si los rehenes no son devueltos expandiremos la guerra a Rafah. Nos estamos preparando para esto, trabajando en colaboración con nuestros socios, incluido Egipto», dijo Gantz, en unas declaraciones recogidas por varios medios locales

Tiempo de lectura: 2 minutos

El exministro de Defensa y ministro del gabinete de Guerra israelí Benny Gantz volvió a hacer hincapié este viernes en que si Hamás no libera a los rehenes israelíes que mantiene en su poder en Gaza, Israel expanderá su guerra a Rafah, donde viven hacinados 1,4 millones de civiles palestinos.

«Si los rehenes no son devueltos expandiremos la guerra a Rafah. Nos estamos preparando para esto, trabajando en colaboración con nuestros socios, incluido Egipto», dijo Gantz, en unas declaraciones recogidas por varios medios locales.

Asimismo, insistió en que los miembros de Hamás no tendrán ninguna ciudad en la que refugiarse y puntualizó que «incluso con la aproximación del mes de ramadán el fuego continuará».

Sin embargo, Gantz aseguró que la población de Rafah será evacuada a zonas seguras antes del comienzo de la operación.

En este sentido, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, declaró en una rueda de prensa que «el Estado de Israel no tiene intención de evacuar a civiles palestinos a Egipto. Respetamos y valoramos nuestro acuerdo de paz con Egipto, que es una piedra angular de la estabilidad en la región, así como un socio importante”.

Estas declaraciones coinciden con una ola de rechazo internacional a los planes israelíes de irrumpir con sus tropas en Rafah.

Hoy mismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), donde participa el presidente israelí, Issac Erzog, y el ministro de Exteriores, Israel Katz, de nuevo que una ofensiva militar terrestre del Ejército israelí en Rafah sería devastador para los gazatíes desplazados.

«Una ofensiva total contra la ciudad sería devastadora para los civiles palestinos que ya están al borde de la supervivencia», señaló el portugués.

Guterres recalcó que la operación de ayuda humanitaria en Gaza está «con soporte vital, apenas funciona».

«Los trabajadores humanitarios trabajan en condiciones inimaginables, incluido fuego real, múltiples obstáculos físicos y restricciones israelíes, denunció.

Y «Rafah está en el centro de toda la operación de ayuda humanitaria», enfatizó el secretario general de la ONU.

Guterres reiteró que «nada puede justificar los ataques desmedidos» lanzados por Hamás el 7 de octubre».

Pero tampoco «nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino» en la respuesta del Ejército israelí, añadió. EFE