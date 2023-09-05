Argentina tedrá a todas sus figuras para enfrentar a la Tri, el jueves

martes, septiembre 5, 2023

La selección campeona del Mundo contará con todas sus figuras internacionales para el partido del jueves, a las 19:00. Hay gran expectativa por el arribo de Leo Messi

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los integrantes de la selección campeona del mundo en Catar 2022 llegaron a Argentina desde primera hora de este lunes para entrenarse con vistas al estreno en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, en la doble jornada en la que se medirá a Ecuador y Bolivia.

Los convocados por el técnico Lionel Scaloni arribaron al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), donde fueron recibidos por seguidores y prensa local.

Los primeros en llegar a Argentina fueron Enzo Fernández (Chelsea), Lisandro Martínez (Manchester United), Leandro Paredes (Roma) y Julián Álvarez (Manchester City).

Se sumaron a continuación Alexis Mac Allister (Liverpool), Alejandro Garnacho (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lisandro Martínez (Manchester United) y Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion).

Además llegaron a Argentina los arqueros Juan Musso y Walter Benítez, además del mediocampista Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

También se han presentado los campeones del mundo que juegan en la Liga española: los atléticos Rodrigo De Paul y Ángel Correa y los béticos Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

La expectativa está puesta en el arribo de Lionel Messi, procedente de Estados Unidos, quien seguramente no participará de la primera práctica, que estaba prevista para este hoy desde las 16:30 horas a puerta cerrada.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, mañana el equipo volverá a entrenarse, con presencia para los medios, y el miércoles el seleccionador ofrecerá una rueda de prensa, antes de volver a trabajar a puerta cerrada.

Argentina deberá enfrentarse el próximo jueves con Ecuador en Buenos Aires, en un partido que se jugará en el Estadio Más Monumental de River Plate, con capacidad para 84.000 espectadores, a las 19:00 hora de Ecuador y 21:00 horas de Argentina.

Tras ese encuentro, la Albiceleste se entrenará el viernes por la tarde, a puertas cerradas, con vistas al partido del 12 de septiembre con Bolivia, en el estadio Hernando Siles de La Paz, del The Strongest, con aforo para 41.000 personas.

Scaloni incluyó en su convocatoria para estos dos partidos al goleador de la Fiorentina italiana Lucas Beltrán; el extremo Alan Velasco, del FC Dallas estadounidense; al mediocampista Bruno Zapelli y el defensa Lucas Esquivel, ambos del Paranaense brasileño.

La única baja es la del defensa Marcos Acuña, por estar lesionado. (EFE)