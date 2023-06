Ecuador es sede de la Comisión Regional de Turismo

martes, junio 27, 2023

Tiempo de lectura: 2 minutos

La 68 reunión de la Comisión regional de las Américas de la Organización Mundial de Turismo (OMT) inició este martes, 27 de junio del 2023, en Quito. El evento fue inaugurado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Durante esta jornada los países miembros dialogarán sobre el desarrollo del turismo en la región y evaluarán sus progresos.

El Mandatario dio la bienvenida a las autoridades internacionales y declaró inaugurado el encuentro en materia turística a nivel regional, que es organizado entre el Ministerio de Turismo de Ecuador y la OMT.

Zurab Pololikashvili, secretario General OMT, dijo que durante la reunión se abordarán varios temas de especial importancia para el desarrollo del turismo en Ecuador y en la región.

“Hoy evaluaremos nuestros progresos compartidos y anunciaremos nuevos logros, sobre todo en materia de inversiones y sostenibilidad”, anticipó durante su intervención inicial. La segunda jornada del encuentro será este 28 de junio.

Además, resaltó la gestión del actual Gobierno ecuatoriano. “Gracias por ser un ejemplo de compromiso con el turismo sostenible, y con los beneficios que aporta a las comunidades y al planeta”, le expresó a Lasso.

El secretario de la OMT espera que Lasso se sume a la Declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo y la Iniciativa mundial sobre turismo y plásticos. “Su país es una voz respetada en el campo y sin duda será un mensaje claro para las Américas en el mundo”, destacó.

Más de 450 organizaciones son signatarias de la Declaración. Según la OMT, esta iniciativa brinda apoyo a todos los signatarios. Por ejemplo, comparten conocimientos y recursos para que cumplan sus compromisos; se fomenta y respalda el trabajo en los destinos para que elaboren planes de acción climática. También se proporciona reconocimiento y visibilidad internacional.

La Declaración busca compromisos firmes de apoyo a los objetivos mundiales para reducir a la mitad las emisiones de CO2 en la próxima década y alcanzar el cero neto lo antes posible, antes del 2050.

Turismo sobre seguridad

El ministro de Turismo, Niels Olsen, manifestó que la industria del turismo es muy frágil pero resiliente ante factores externos como la inseguridad, pandemias o fenómenos naturales.

Recordó que Ecuador se encuentra en el nivel 2 de alerta de seguridad para ciudadanos de Estados Unidos. El país norteamericano maneja cuatro niveles, el 4 es el peor nivel de seguridad. El secretario de la OMT comentó que no se organizan cumbres en países donde no hay seguridad, que Ecuador no es el caso por lo que asistieron 25 delegaciones de diferentes países de la región.

Acciones para el sector turístico

Lasso resumió que el sector del turismo es la tercera fuente de ingresos no minero ni petrolero de Ecuador. “Es un campo generador de 600 000 empleos, por eso impulsamos su desarrollo porque sabemos de su importancia en la economía nacional”, resaltó.

Informó que en dos años de gestión se han tomados algunas medidas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del sector: reducción del IVA del 12 al 8% durante los feriados, eliminación del IVA en acomodación hotelera para los turistas extranjeros, supresión del pago al impuesto a la salida de divisas para aerolíneas, reducción de las tasas ecodelta y potencia turística. También se firmaron acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, Chile, República Dominicana y Panamá para incorporar nuevas rutas aéreas. Además, se crearon planes de créditos para el sector.

Lasso enfatizó que su Gobierno ha invertido 47 millones de dólares en promoción turística. Ese presupuesto cubre una planificación agresiva hasta el 2025, según Olsen.

Durante este 2023 Ecuador está participando en 20 eventos internacionales. En Cuenca, en octubre, se realizará un encuentro internacional de agencias de viajes. Para el 2024, en Quito, habrá un evento regional sobre turismo de aventura.

Con información de El Comercio