Musk quiere cobrar $20 mensuales a los perfiles verificados de Twitter

lunes, octubre 31, 2022

Tiempo de lectura: 2 minutos

Medios especializados señalan que mantener la insignia azul de verificación subirá de $5 a $20 mensuales como parte del servicio premium Twitter Blue. Elon Musk adquirió la red social la semana pasada.

Twitter revisará su proceso de verificación de usuarios, dijo Elon Musk en un tuit este domingo (30.10.2022), días después de adquirir una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo.

“Todo el proceso de verificación está siendo renovado ahora mismo”, dijo Musk en su tuit sin dar más detalles.

Twitter está considerando cobrar por la codiciada marca azul que verifica la identidad del titular de su cuenta, informó el domingo el boletín de tecnología Platformer, citando a dos fuentes cercanas al asunto.

Los usuarios tendrían que suscribirse a Twitter Blue a $4,99 al mes o perder sus insignias “verificadas” si el proyecto sigue adelante, según el informe.

El dueño de Tesla no ha tomado una decisión definitiva y el proyecto aún podría desecharse, pero según Platformer es probable que la verificación pase a formar parte de Twitter Blue.

Twitter Blue: acceso a funciones premium

Por su parte, el medio The Verge informó que Twitter aumentará el precio de la suscripción a Twitter Blue, que también verifica a los usuarios, de 4,99 dólares al mes a 19,99 dólares al mes, citando correspondencia interna corroborada por dicho medio.

Twitter Blue se lanzó en junio del año pasado como el primer servicio de suscripción de la plataforma, que ofrece “acceso a funciones premium” mediante una suscripción mensual incluyendo la opción de editar tuits.

La función de editar tuits también se puso a disposición a principios de este mes, después de que Musk lanzara en abril una encuesta en Twitter preguntando a sus millones de seguidores si querían un botón de edición. Más del 70 por ciento dijo que sí.

Musk también ha pedido que los usuarios que hayan cerrado la sesión y visiten

Twitter sean redirigidos a la página Explorar, que muestra los tweets que son tendencia, según un informe de Verge citando a empleados.

Con información de DW