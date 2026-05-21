Solo 19% de empleados se siente preparado para la IA y empresas ya enfrentan rezago en talento

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Solo el 19% de los empleados considera que está realmente preparado para trabajar con inteligencia artificial, según análisis recientes sobre transformación digital y empleo.
Expertos alertan que muchas empresas ya enfrentan un preocupante rezago en talento especializado, mientras la automatización y las herramientas de IA avanzan aceleradamente en distintos sectores productivos.
El principal cuello de botella no sería únicamente la tecnología, sino la capacidad humana para adaptarse a nuevas dinámicas laborales.
Analistas sostienen que millones de trabajadores sienten incertidumbre frente a sistemas automatizados, procesos digitales y nuevas exigencias técnicas que cambian constantemente.
Sectores como finanzas, comunicación, logística, marketing y atención al cliente ya experimentan profundas transformaciones impulsadas por inteligencia artificial.
La falta de capacitación adecuada podría ampliar brechas laborales y generar desigualdad entre trabajadores preparados y quienes quedan rezagados tecnológicamente.
Empresas internacionales incrementan inversiones en formación digital y reconversión profesional para enfrentar el problema.
La inteligencia artificial ya no aparece como un desafío futuro, sino como una realidad inmediata que redefine el mercado laboral global.
Relevancia para Ecuador:
Ecuador enfrenta el reto de fortalecer formación tecnológica, educación digital y adaptación laboral frente al avance de la inteligencia artificial.
La capacitación será clave para evitar rezagos competitivos en los próximos años.
Foto de portada: La rápida expansión de la inteligencia artificial genera preocupación entre trabajadores que sienten no estar preparados para los nuevos desafíos tecnológicos.
Crédito: iStockPhoto / composición digital
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