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Solo 19% de empleados se siente preparado para la IA y empresas ya enfrentan rezago en talento

Redacción
jueves, mayo 21, 2026
Especialistas advierten que la rápida expansión de la inteligencia artificial está dejando a millones de trabajadores sin preparación suficiente frente a los nuevos desafíos tecnológicos.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Solo el 19% de los empleados considera que está realmente preparado para trabajar con inteligencia artificial, según análisis recientes sobre transformación digital y empleo.

Expertos alertan que muchas empresas ya enfrentan un preocupante rezago en talento especializado, mientras la automatización y las herramientas de IA avanzan aceleradamente en distintos sectores productivos.

El principal cuello de botella no sería únicamente la tecnología, sino la capacidad humana para adaptarse a nuevas dinámicas laborales.

Analistas sostienen que millones de trabajadores sienten incertidumbre frente a sistemas automatizados, procesos digitales y nuevas exigencias técnicas que cambian constantemente.

Sectores como finanzas, comunicación, logística, marketing y atención al cliente ya experimentan profundas transformaciones impulsadas por inteligencia artificial.

La falta de capacitación adecuada podría ampliar brechas laborales y generar desigualdad entre trabajadores preparados y quienes quedan rezagados tecnológicamente.

Empresas internacionales incrementan inversiones en formación digital y reconversión profesional para enfrentar el problema.

La inteligencia artificial ya no aparece como un desafío futuro, sino como una realidad inmediata que redefine el mercado laboral global.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador enfrenta el reto de fortalecer formación tecnológica, educación digital y adaptación laboral frente al avance de la inteligencia artificial.

La capacitación será clave para evitar rezagos competitivos en los próximos años.

Foto de portada: La rápida expansión de la inteligencia artificial genera preocupación entre trabajadores que sienten no estar preparados para los nuevos desafíos tecnológicos.
Crédito: iStockPhoto / composición digital

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