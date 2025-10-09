LOADING

La inteligencia artificial amenaza el empleo de los jóvenes

Redacción
jueves, octubre 9, 2025
Un análisis basado en estudios recientes advierte que el avance acelerado de la inteligencia artificial podría eliminar millones de empleos en los próximos años, siendo los jóvenes los más afectados por la falta de preparación para los nuevos perfiles laborales.
El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral se intensifica, y las advertencias son cada vez más claras: los jóvenes serán los más afectados por esta transformación. La automatización, que ya reemplaza tareas rutinarias en la industria, los servicios y el comercio, amenaza con cerrar oportunidades de empleo para una generación que enfrenta crecientes dificultades para insertarse en el mercado laboral.

De acuerdo con expertos, el problema no radica solo en la desaparición de ciertos puestos, sino también en el desajuste entre las nuevas competencias que exige la tecnología y las habilidades con las que cuentan muchos jóvenes al finalizar sus estudios. La educación, sostienen, no se adapta con la suficiente rapidez a los cambios de la economía digital.

En paralelo, los empleadores buscan cada vez más perfiles con conocimientos en programación, análisis de datos, robótica y gestión de algoritmos, áreas que aún no llegan con fuerza a la mayoría de los sistemas educativos. Como consecuencia, existe un riesgo de exclusión laboral que podría profundizar la desigualdad social y económica.

El reto, señalan los especialistas, será encontrar un equilibrio entre los beneficios de la IA y la creación de programas de formación que permitan a los jóvenes aprovechar las oportunidades de esta revolución tecnológica.

Relevancia para Ecuador:
En Ecuador, donde la tasa de desempleo juvenil es una de las más altas de la región, este fenómeno podría intensificar la precarización laboral. Las universidades y el Gobierno deberán tomar medidas urgentes para preparar a los jóvenes para el futuro del trabajo.

Imagen de portada: Jóvenes frente a computadores, representando la incertidumbre laboral ante el avance de la inteligencia artificial.
Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial.

